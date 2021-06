Anna Tatangelo è stata per anni al fianco di Gigi D’Alessio facendo coppia fissa con lui nella vita e nel lavoro. Da quando il loro matrimonio si è concluso la cantante ha spesso parlato positivamente dell’uomo, rendendo nota la volontà di continuare ad alimentare un rapporto il più possibile sereno per il loro figlio Andrea. Recentemente però Anna è stata protagonista di un’intervista nel corso della quale sembra essersi tolta qualche “sassolino dalla scarpa”. Ecco cos’avrebbe raccontato, fra vecchi dolori e nuovi amori.

Anna Tatangelo ospite a Belve: le anticipazioni del suo racconto

Anna Tatangelo sarà ospite di Belve, programma della seconda serata di Rai 2.

La puntata a lei dedicata è già stata registrata e andrà in onda il prossimo 11 giugno. La cantante ha risposto alle domande della conduttrice Francesca Fagnani e molte testate giornalistiche stanno riportando alcune parti della sua intervista. Da quanto emerge dalle anticipazioni, la Tatangelo ha colto l’occasione per cercare di far luce su alcuni aspetti a lungo taciuti.

Anna Tatangelo sul rapporto con Gigi D’Alessio: “Un periodo non facile”

Come riporta Liberoquotidiano.it, ripensando agli anni dei suoi esordi vissuti al fianco di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo avrebbe ammesso di aver vissuto “un periodo non facile, sotto molti punti di vista”.

“Ricordo benissimo quel periodo– avrebbe spiegato la cantante a Belve– si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone”. La Tatangelo avrebbe a lungo sopportato in silenzio una situazione decisamente poco piacevole. “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli” avrebbe infatti dichiarato. Riflettendo sugli anni passati però, Anna non escluderebbe la possibilità di comportarsi diversamente, se solo potesse: “Magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”.

Le verità non dette di Anna Tatangelo

A quanto pare, la Fagnani avrebbe poi chiesto alla sua ospite di spiegarle cosa del suo passato desidererebbe cantare, ma la Tatangelo avrebbe preferito non rispondere. “Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni” avrebbe dichiarato come riporta ultimenotizieflash.it. “Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…” avrebbe inoltre aggiunto, dicendosi soddisfatta di quanto accaduto. Non è ovviamente noto che siano le persone o la persona alle quali la Tatangelo si riferisce, ma non è da escludere che l’intervista nasconda dettagli ancor più specifici e dunque utili a fare chiarezza.

Anna Tatangelo e gli esordi con Gigi D’Alessio: “Mi ha svantaggiata”

Ricostruendo gli esordi della sua carriera al fianco dell’ex marito Gigi D’Alessio, Anna avrebbe ammesso di aver dovuto fare i conti con chi le diceva che aveva successo solamente in quanto “fidanzata di”. In molti infatti l’avrebbero accusata di essere avvantaggiata per via della sua relazione con il cantante già affermato. “Avvantaggiata personalmente, soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica” ha ricordato con rammarico la cantante.

“La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo dalessiani’” avrebbe aggiunto riportando le frasi spesso udite.

Anna Tatangelo e l’amore: al suo fianco Livio Cori?

Conclusa una volta per tutte la relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha voltato pagina e nel suo cuore potrebbe esserci un nuovo amore. Da qualche tempo si rincorrono le voci che la vedrebbero impegnata in una relazione con il rapper Livio Cori, ma lei sembra proprio non voler lasciare sapere nulla sulla sua vita sentimentale.

Anche a Belve infatti, Anna avrebbe parlato con toni molto vaghi della questione. “Innamorata è un parolone, però sto bene” avrebbe infatti ammesso. “Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo” avrebbe aggiunto per non alimentare il gossip. “Non smentisco e non confermo” sarebbe stata la sua conclusione.