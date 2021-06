Gabry Ponte ha dato il “buongiorno” ai suoi follower con alcune fotografie scattate in ospedale e il motivo è molto speciale. Il noto dj torinese piemontese infatti è diventato papà per la prima volta e ha voluto presentare la nuova arrivata ai suoi fan. Qualche mese fa, il producer aveva annunciato l’importante novità senza però rivelare l’identità della sua compagna.

Gabry Ponte è diventato papà: svelato il nome della bimba

Lo scorso 30 marzo, Gabry Ponte aveva stupito in fan comunicando loro una notizia inaspettata. Il dj torinese aveva infatti condiviso su Instagram un selfie che lo ritraeva con il volto emozionato, mentre in mano teneva un’ecografia.

“E niente… sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno!” aveva commentato, confermando ciò che le immagini già lasciavano intendere. Qualche settimana più tardi, Gabry aveva poi fatto sapere il sesso del nascituro, con un post in cui annunciava: “It’s a girl”. Oggi, il producer ha sorpreso ancora una volta i suoi fan. Un’ora fa ha infatti condiviso una mini-raccolta di immagini, in cui appare felice con in braccio la sua piccola. “Alice” commenta il neopapà, aggiungendo un cuoricino rosa e rendendo così noto a tutti il nome della bambina.

Gabry Ponte papà per la prima volta: le foto con la figlia

Per annunciare ai suoi follower l’arrivo della piccola Alice nella sua vita, Ponte ha scelto 3 fotografie scattate in ospedale. Nella prima il dj appare seduto con in braccio la piccola avvolta in una copertina e sorride verso l’obbiettivo della fotocamera. La seconda invece, sembra essere stata scattata pochi istanti dopo il parto. Nell’immagine Gabry Ponte indossa infatti un camice e una cuffietta indossati molto probabilmente per assistere alla nascita della bambina. La piccola Alice è tenuta in braccio dal suo papà, che le bacia teneramente la testolina.

Gabry Ponte diventa padre: le prime foto con la bambina

Fonte: Instagram

Gabry Ponte pochi istanti dopo la nascita della figlia Alice

Fonte: Instagram

Quando è nata la figlia di Gabry Ponte: la rivelazione sulla data

Scorrendo le immagini pubblicate da Gabry Ponte per annunciare la nascita della sua primogenita, si nota un dettaglio interessante sulla data. Nonostante il dj abbia deciso di pubblicare questa mattina le immagini della bambina, annunciando così la sua nascita infatti, pare che il lieto evento sia avvenuto qualche giorno fa. La terza e ultima fotografia pubblicata dal neopapà infatti mostra la targhetta identificativa sulla culla della bambina in ospedale.

Su una tenera sagoma a forma di pulcino, appaiono i dati utili al riconoscimento della piccola, della quale si legge il nome “Alice”, il peso alla nascita (2990 gr) e non solo. Osservando l’immagine si nota infatti che la bimba è nata alle 13:49 del 1° giugno 2021. Ponte e la sua compagna avrebbero quindi preferito attendere una settimana, prima di condividere con tutti la gioia per il fiocco rosa.

La targhetta sulla culla di Alice, la figlia di Gabry Ponte

Fonte: Instagram

Il mistero sulla compagna di Gabry Ponte: chi è la mamma della piccola Alice?

La notizia dell’arrivo di un bebè nella vita di Gabry Ponte ha destato molta curiosità nei fan del dj, che in questi mesi si sono chiesti chi sia la sua compagna. Il producer sembra in realtà essere molto riservato sulla sua vita sentimentale, al punto che attualmente non è ancora noto chi sia la mamma della piccola Alice. A dire la verità, la donna è apparsa in una delle fotografie pubblicate da Ponte in questi mesi, ma il dj ha scelto di immortalare solamente il suo pancione da futura mamma e quindi anche il suo volto resta tutt’oggi un mistero.

Gli auguri a Gabry Ponte: amici e colleghi si complimentano con il neopapà

Il post condiviso da Gabry Ponte ha suscitato l’entusiasmo di fan, amici e colleghi che hanno commentato con grande gioia l’arrivo di Alice. Il cantante Stash, che come lui è da poco diventato papà, ha accolto la notizia con un gioioso “Vaiiii”, accompagnato da un cuoricino. L’attrice comica Debora Villa ha notato la felicità sul volto di Ponte e ha quindi scritto: “Guardati gli occhi Gabri…”. Lo youtuber Giorgio Muratore si è aggiunto ai commenti di amici e fan del dj con un “auguri gabryyyyy”. Il collega Dj Matrix ha scritto “Auguri Gabry, benvenuta Alice”, aggiungendo cuoricini rossi, i Djs from Mars hanno commentato “Welcome Alice !!”, mentre Giorgio Prezioso si è unito con un “Auguri Gabry, and welcome Alice”.