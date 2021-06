La serata di mercoledì 9 giugno 2021 su Rai2 si riempie di comicità con lo la messa in onda del one man show di Max Giusti dal titolo Va tutto bene. Uno spettacolo tutto da gustare che metterà al centro il conduttore e comico romano volto noto delle reti Rai a suon di risate e spunti interessanti. Tutto sullo show in onda questa sera alle 21:25.

Max Giusti porta il suo show su Rai2: tutto quello che c’è da sapere su Va tutto bene

Mercoledì 9 giugno 2021 alle 21.25 su Rai2 andrà in onda lo spettacolo Va tutto bene, registrato dal vivo nella fase precedente al Covid-19 e riproposto per l’occasione in prima serata.

Lo show che viene trasmesso in tv è lo spettacolo teatrale di Max Giusti, attore, conduttore e comico romano dalla lunga carriera, che ha portato in giro per l’Italia prima della pandemia di Covid-19.

Sul palco del Teatro Olimpico in Roma, quindi da casa sua, vedremo Max Giusti alle prese con un one ma show che lo metterà al centro della scena per ben due ore. Il tempo che il pubblico passerà insieme al comico sarà fresco e divertente e spazierà grazie alle grandi e diversificate doti di Giusti. Imitatore, monologhista, cantante, improvvisatore e chi più ne ha più ne metta, offrirà ai telespettatori un viaggio comico all’insegna dei racconti sulla nostra società, sui nostri costumi e sulle sue esperienze tutte da ridere raccontando anche di punti di fora e debolezze di uomini e donne.

Il titolo di Va tutto bene, scritto dallo stesso Max Giusti con la collaborazione di altri autori come Giuliano Rinaldi, Marco Terenzi e Alessandro Bonanni, risulta oggi come un augurio affinché tutto possa tornare alla normalità del passato e si possa tornare a godere in presenza degli spettacoli dal vivo senza le numerose restrizioni che stiamo vivendo ad oggi.

Max Giusti prende il posto di Enrico Papi?

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile passaggio di testimone proprio tra Max Giusti ed Enrico Papi. Il cambio di consegne, stando ai rumors, vedrebbe Enrico Papi sostituito alla conduzione del suo programma Guess My Age – Indovina l’Età, dopo il ritorno del conduttore in Mediaset. Giusti, quindi, finirebbe a Tv8, mentre Papi alla conduzione di Scherzi a parte in casa Mediaset.