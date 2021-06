Dopo 3 anni è giunta al capolinea la storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, segnata da molti alti e bassi ma che ora sembra decisamente conclusa. La conferma arriva sul profilo Instagram dell’ex gieffina, che ha annunciato come la decisione sia stata presa nel massimo rispetto e senza particolari eventi ad aver spinto la ex coppia in questa direzione. Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno vissuto altre separazioni in passato, ma stavolta l’allontanamento pare definitivo, nonostante sembrasse che il lockdown li avesse riavvicinati.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: finita la storia d’amore

Paola Di Benedetto e Federico Rossi l’hanno annunciato con una Storia di Instagram ai fan: “Tanti di voi hanno notato in quest’ultimo periodo un distacco tra me e Federico.

In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino“, ha scritto la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, “Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli“.

L’ex Madre Natura continua spiegando che “non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento.

Solo una storia d’amore giunta al termine“. Paola Di Benedetto, nel messaggio firmato anche dell’ex del duo Benji & Fede, assicura che, benché non più una coppia, continueranno a “volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci“.

La Storia di Paola Di Benedetto

La travagliata relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

L’oramai ex coppia ha avuto una storia burrascosa, come hanno raccontato loro stessi. Federico Rossi ha raccontato a Verissimo di un periodo molto difficile che ha minato la sua relazione con l’ex gieffina. “Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro di me e tirare fuori problemi passati“, ha spiegato.

Il cantante, in questa difficile fase, ha potuto comunque contare sul supporto di Paola, nonostante il periodo di separazione.

Federico ha inoltre spiegato come la relazione con l’ex gieffina l’abbia cambiato e il grande impatto che ha avuto nella sua vita. I due solo un mese fa sembravano finalmente aver ritrovato la pace e stavano progettando di andare a vivere insieme, ma sembra che alla fine la storia non abbia retto.

Paola Di Benedetto in barca con Stefano De Martino

Nel frattempo Paola Di Benedetto sembra essere scappata dalla fine della relazione e a soccorrerla ci ha pensato Stefano De Martino.

I due sono stati paparazzati dal settimane Chi insieme ad altri amici in barca in Costiera Amalfitana e aveva risaltato proprio l’assenza di Federico Rossi. Ora purtroppo sappiamo il perché.