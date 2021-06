Le condizioni di salute di Mara Venier continuano a tenere i fan con il fiato sospeso, a causa di un intervento andato male che le ha causato una paresi facciale. Il marito della conduttrice, Nicola Carraro, ha raccontato come la Venier stia vivendo le complicazioni post intervento e anticipa cosa succederà a Domenica In.

Mara Venier, parla il marito: “Può mangiare solo liquidi“

Avrebbe dovuto essere un semplice intervento di routine ai denti, invece Mara Venier non ha esitato a definirlo come un vero e proprio incubo. Sottoposta a un secondo intervento, che ha rivelato una lesione a un nervo, ora la conduttrice di Domenica In spera di non dover subire un intervento di microchirurgia per ripristinare la sensibilità al volto.

Il marito, l’imprenditore 79enne Nicola Carraro, racconta che al momento la conduttrice “Può mangiare solo liquidi: gelati, appunto, e purè: una dieta un po’ particolare”. Sempre al settimanale Gente, si dice ottimista su una rapida ripresa della moglie e scherza sulle sue ultime disavventure: “L’anno scorso è andata in trasmissione con il piede rotto. Allora le ho detto che il mese di giugno non le fa bene, che dovrebbe smettere di lavorare entro maggio come faceva prima, ma il programma va così bene che negli ultimi due anni le hanno chiesto quattro puntate in più e questo è il risultato”.

Poi ha aggiunto: “Scherzo naturalmente, ma forse è davvero stanca. Questa settimana, per fortuna, Domenica In salta per una partita di calcio. Le restano ancora due puntate da condurre e le farà senz’altro”.

Mara Venier, un problema “molto, molto sgradevole“

Mara Venier aveva raccontato di aver passato le prime notti dopo l’intervento senza poter dormire, addirittura sistemando gli armadi in piena notte per non pensare al dolore, ma Carraro racconta di come la conduttrice abbia potuto distrarsi anche grazie al compleanno del nipotino Claudietto: “Siamo andati alla festa con i suoi amichetti e Mara si è potuta distrarre e, come sempre, ne ha combinate di tutti i colori perché comunque la vita va avanti.

Per fortuna il suo non è un problema invalidante, solo molto, molto sgradevole”.

Mara Venier, cosa succederà a Domenica In

Secondo Nicola Carraro, potrebbe volerci almeno un mese per capire se la conduttrice recupererà la sensibilità al volto. Per questo motivo Domenica In non andrà in onda il 13 giugno, e in quell’orario sarà trasmessa la partita Inghilterra-Croazia degli Europei di Calcio, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1.

La puntata successiva, però, si svolgerà regolarmente: Domenica In tornerà con Mara Venier il 20 giugno e poi con la puntata finale del 27 giugno.