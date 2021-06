La domenica sera di Italia 1 continua a proporre il ciclo dedicato alle commedie dei fratelli Vanzina. Un’estate al mare andrà in onda alle 21:20 del 13 giugno in prima serata. Tutto sulla trama ed il cast del film a episodi del 2008 con un cast pieno zeppo di comici italiani come Gigi Proietti, Lino Banfi ed Enrico Brignano.

Un’estate al mare: il cast del film con il maestro Gigi Proietti

Un’estate ai Caraibi è un film diviso in 7 episodi del 2008 diretto dai fratelli Vanzina, con Enrico come sceneggiatore e Carlo nella doppia veste di sceneggiatore e regista.

Il titolo della pellicola è ispirato ad un grande successo della musica italiana degli anni ’80 e dei giorni nostri di Giuni Russo dal titolo omonimo ed uscito nel 1982.

Il cast del film vede i protagonisti dei 7 episodi slegati tra loro ma tutti accomunati ovviamente dall’ambientazione calda, dal sole e dal mare. Alcuni degli interpreti del film sono volti noti della comicità italiana che già in passato avevano lavorato con i due fratelli Vanzina.

Tra questi compaiono il compianto Gigi Proietti. Il poliedrico interprete romano nell’ultima parte della sua carriera, come successo in questo film, è stato diretto più volte da Carlo Vanzina riportando anche sul grande schermo il sequel di uno dei suoi lavori più conosciuti ovvero Febbre da cavallo – La mandrakata.

Altro volto storico della comicità italiana è Lino Banfi, grande interprete della commedia all’italiana anni ’70 e ’80; e poi ancora nel cast compaiono Ezio Greggio, Massimo Ceccherini, Enzo Salvi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Biagio Izzo, Alena Seredova e Victoria Silvsted.

Un’estate al mare: la trama del film

La pellicola divisa in 7 episodi narra le vicende di un gruppo di personaggi durante il periodo vacanziero per eccellenza: l’estate. I personaggi rappresentano uno spaccato della nostra società di quegli anni e, raggruppati in alcuni stereotipi tipici italiani, annoverano una ampia fetta della nostra popolazione: c’è un emigrato che ritorna dall’estero dopo aver trovato apparentemente fortuna, un duo di amici tifosissimi di calcio che si imbattono in un loro idolo ed ancora coppie di amanti e opportunisti mentitori in cerca di denaro.

Insomma domenica 13 giugno ce n’è per tutti i gusti su Italia 1.