Gaffe per il cantante Memo Remigi durante la puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Prima di un omaggio, ha voluto ricordare con affetto Gianni Bella e la sorella Marcella, ma nel farlo ha dichiarato che il cantautore è morto. Imbarazzo in studio, con Serena Bortone che ha provato ad uscirne con una battuta di spirito.

Memo Remigi dà per morto Gianni Bella: gaffe in diretta

Dalle stelle alle stalle, per così dire: è infatti abbastanza ironico che la gaffe di Memo Remigi oggi da Serena Bortone sia avvenuta a causa di un omaggio. Il cantante ed ospite fisso del programma, ha infatti voluto dedicare l’esecuzione di due brani alla coppia di fratelli cantanti Gianni e Marcella Bella.

Per loro e gli ospiti in studio (tra cui Anna Falchi e il fratello) Memo ha voluto suonare Montagne Verdi e L’emozione non ha voce. Prima di iniziare, Remigi ha detto: “Gianni Bella e Marcella sono stati fratello e sorella. Purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche!”.

Peccato che Gianni Bella sia ancora vivo. Lontano dalle scene dal 2010 a causa di un ictus, ma vivo. Terminato l’omaggio, la conduttrice Serena Bortone ha voluto riaprire risolvendo quella gaffe che ha creato un po’ di gelo in studio e soprattutto sui social, dove la cosa non è passata inosservata. “A Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita, perché è vivo.

Va bene così“.

Memo Remigi tradisce la moglie con Barbara d’Urso: risponde lei

Non è la prima volta che Memo Remigi finisce al centro di notizie del genere, quest’anno. Il 2021 si è tristemente aperto con la morte della moglie Lucia Russo. Poco dopo, il cantante ha rilasciato una serie di interviste in cui ha rivelato di aver tradito Lucia con Barbara d’Urso e che per questo lei lo avrebbe anche cacciato di casa. “Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta.

Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983” aveva detto.

A stretto giro, era arrivata la risposta piccata di Barbara d’Urso: “C’è un signore anziano che, tra l’altro, ha appena subito un lutto quindi gli sto veramente vicino e lo abbraccio virtualmente – aveva detto, per poi aggiungere – Non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“. E ancora: “Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia“.

Insomma, tra questo e Gianni Bella, ultimamente Memo Remigi come apre bocca fa una gaffe.