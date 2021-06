Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il martedì che attende voi amici dell’Acquario sembra essere leggermente ambiguo, segnato da transiti opposti tra loro. Infatti, da una parte ci saranno il Sole e Mercurio a provare a sostenervi, ma dall’altra ad infastidirvi ci saranno la Luna e Marte. Tutto questo, a conti fatti, si tradurrà in un generale clima complicato, in cui la serenità non sembra proprio essere dalla vostra parte.

Forse dovrete affrontare un paio di complicazioni sul posto di lavoro, mentre anche il vostro rapporto stabile non attraverserà un momento felice, quindi occhio.

Oroscopo Acquario, 15 giugno: amore

State attenti a come vi muovete, a cosa fate e a cosa dite nel corso di questo martedì, all’interno della vostra coppia stabile.

Sembra piuttosto semplice, per voi, commettere un passo falso o un errore che daranno vita ad un problema decisamente marcato ed impegnativo. Voi single dei Acquario, invece, potreste quasi considerarvi fortunati ad essere soli, dato che questa non è proprio una bella giornata e un po’ di solitudine in serata potrebbe essere vantaggiosa!

Oroscopo Acquario, 15 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, sarete soggetti ad un’importante quantità di tensione e stress, accumulati nel corso dei giorni passati. I vostri piani e progetti non riusciranno a fare alcun passo avanti ed impegnarvi in quello potrebbe essere decisamente controproducente.

Occhio a non rispondere male ad un superiore, anche se avete ragione è importante il rispetto.

Oroscopo Acquario, 15 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, in questo brutto e complicato martedì, fareste meglio a non aspettarvi nulla, cari Acquario. Forse la più grande fortuna della giornata sarà giungere a sera senza grosse ripercussioni sul vostro futuro.