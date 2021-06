Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi amici della Bilancia, questo martedì sembra dare il via ad una settimana piuttosto vantaggiosa e positiva per voi! Potrete contare sul supporto di Sole, Luna, Mercurio e Marte, che vi riempiono di energie e migliorano la qualità delle vostre idee e intuizioni! Per tutti voi in questa giornata sarà particolarmente importante agire ed osare, invece che stare farmi ad aspettare che le cose succedano.

Una buona situazione dovrebbe attendervi sul lavoro, forti anche di doti comunicative accentuate, che però non serviranno in amore.

Oroscopo Bilancia, 15 giugno: amore

Cari Bilancia impegnati in una relazione sentimentale, in questo martedì sembra essere particolarmente difficile per voi comunicare apertamente con la vostra dolce metà.

Può anche darsi che non siate così tanto soddisfatti dalla relazione, per un aspetto che vi fa proprio storcere il naso. Piuttosto che prendere decisioni affrettate, però, fermatevi un attimo e discutetene per trovare assieme una soluzione, che è assolutamente possibile!

Oroscopo Bilancia, 15 giugno: lavoro

Il lavoro non sembra essere particolarmente gratificato o intaccato dagli influssi astrali in questa giornata di martedì. Nulla di cui preoccuparsi, perché comunque forti delle vostre energie rinnovate e delle idee vincenti che animano la vostra testa, qualche bel traguardo potreste forse raggiungerlo, ovviamente continuando ad impegnarvi!

Oroscopo Bilancia, 15 giugno: fortuna

Buono l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra più o meno tranquilla giornata di martedì, cari amici nati sotto il segno della Bilancia! Aspettatevi quasi sicuramente una bella sorpresa in giornata, ma senza cercarla attivamente.