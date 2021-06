Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La vostra giornata di martedì, carissimi amici del Leone, sembra essere piuttosto bella e gratificante! La Luna e Marte, entrambi positivi ed importanti per voi, vi sostengono riempiendovi di energie e vitalità, ma anche accentuando le vostre intuizioni vincenti! In giornata non sembrate poter essere interessati pressoché da nessun grosso problema, continuando ad andare dritti sulla vostra strada verso il successo!

Mercurio si farà sostenitore della vostra giornata lavorativa, permettendovi di concludere qualche affare, oltre ad iniziare nuove collaborazioni!

Oroscopo Leone, 15 giugno: amore

La vostra sfera amorosa, cari amici single del Leone, sembra essere leggermente travagliata, caratterizzata da un generale senso di insoddisfazione per le vostre conquiste.

Cercate di non farvene un grosso problema, potrete riprendere la ricerca quando gli astri saranno più sereni. Voi che recentemente avete iniziato una nuova relazione, invece, state attenti alle bugie che potrebbero venire a galla, meglio essere sinceri voi piuttosto ché farvi scoprire.

Oroscopo Leone, 15 giugno: lavoro

Benissimo, invece, per la sfera lavorativa, carissimi amici del Leone! Progetti, mansioni, accordi, contratti e collaborazioni saranno tutti aspetti fondamentali di questa giornata, ma anche del resto della settimana che verrà!

Ora, più che mai, è importante che vi diate da fare e che non perdiate il tiro, tutti i vostri traguardi sono sempre più vicini, ma non bisogna illudersi di raggiungerli senza sforzi!

Oroscopo Leone, 15 giugno: fortuna

Benino anche per la Dea bendata della fortuna, carissimi Leone, che in giornata sembra volervi garantire qualcosa di carino. Nulla di eccessivamente grande, ma forse una lieta notizia o una gratificazione inaspettate, dovreste poterle trovare.