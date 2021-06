Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi amici del Sagittario siete di fronte ad un martedì piuttosto sereno e positivo, con una fantastica Luna, aiutata da Marte, in angolo positivo! Seppur potreste sentirvi poco motivati, cercate di andare oltre, impegnandovi e osando in modo da rendere chiaro, innanzitutto a voi, il vostro vero valore!

Buone sia le energie che le intuizioni, mentre a causa della dissonanza di Mercurio, le vostre doti comunicative sembrano essere piuttosto scarse. Bene anche per quanto riguarda l’amore, sia per voi single che per voi che siete impegnati da tempo!

Leggi l’oroscopo del 15 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Sagittario, 15 giugno: amore

La giornata amorosa di martedì, carissimi Sagittario, sembra essere piuttosto serena e tranquilla, segnata da una buona passionalità.

Occhio solo a cosa dite e a come lo fate. Nel caso siate impegnati, sfruttatela per entrare in contatto con la vostra dolce metà! Per voi single, invece, potrebbe tradursi in un nuovo emozionante incontro, oppure in un’amicizia che si evolverà verso orizzonti più sereni e gratificanti!

Oroscopo Sagittario, 15 giugno: lavoro

Sul lavoro non dovreste farsi sfuggire la possibilità di brillare, forti delle vostre nuove energie e di tutte quelle intuizioni che potrebbero farvi fare un paio di passi avanti rispetto alle belle ambizioni che coltivate!

Potete certamente fare dei notevoli passi avanti in giornata, quindi cercate di non tirarvi indietro e approfittatene, presto riuscirete anche a garantirvi tutte quelle migliorie che vorreste!

Oroscopo Sagittario, 15 giugno: fortuna

Da parte della fortuna sembra attendervi qualcosa di decisamente buono e gratificante in giornata, carissimi Sagittario! Forse una notizia, un annuncio o una sorpresa, poche volte si riesce a capire dove la fortuna colpirà!