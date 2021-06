Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, questa giornata di martedì per voi sembra essere piuttosto faticosa, a causa della brutta posizione di Luna e Marte nella vostra orbita celeste. Una notevole stanchezza dovrebbe pesarvi sulle spalle, rendendovi decisamente poco produttivi ed invogliati ad impegnarvi nelle cose che sono realmente importanti.

Sul lavoro limitatevi a quanto riuscite a fare, per poi tornare a casa a riposare e rilassarvi. Sarà, forse, un periodo complicato quello che vi attende, quindi cercate di riposare ora per non trovarvi venerdì completamente privi di energie.

Oroscopo Scorpione, 15 giugno: amore

La vostra giornata amorosa non sembra essere interessata da pressoché alcun transito, né positivo, né tantomeno negativo!

Sarà, in linea, di massima un martedì di conferme per la vostra sfera amorosa, rendendovi tranquilli nel caso siate impegnati, forti del supporto della vostra dolce metà. Voi single, invece, non sembrate poter incontrare nessuno, ma non dovreste neppure sentire la spinta per farlo, quindi nessun problema o delusione!

Oroscopo Scorpione, 15 giugno: lavoro

La giornata lavorativa, fortunatamente, si presenta in maniera abbastanza buona e tranquilla, senza sfide, problemi o litigi di nessuna sorte! Tuttavia, la stanchezza che vi interessa sembra poter essere un notevole fastidio, rendendovi poco produttivi e piuttosto disattenti rispetto a quello che fate.

Non fatevene un pensiero fisso, completate quello che riuscite e poi tornatevene a casa a rilassarvi, tutto migliorerà ma per ora bisogna tenere duro.

Oroscopo Scorpione, 15 giugno: fortuna

Purtroppo, però, a rendere il clima del vostro martedì un pochetto più triste, sarà anche la completa assenza della fortuna. Ma non serve disperarsi, il suo influsso è passeggero, casuale e spesso piuttosto carente, cari amici dello Scorpione.