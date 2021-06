Taglio di capelli per Carolina Marconi prima della chemio: l’ex gieffina si avvicina al ciclo iniziale della terapia che dovrà seguire per combattere il tumore al seno diagnosticatole pochi mesi fa. Le sue parole in un messaggio rivolto al suo pubblico in cui non nasconde le difficoltà e la delicatezza del momento.

Carolina Marconi taglia i capelli prima della chemio

Carolina Marconi pronta per iniziare la chemioterapia, il cui primo ciclo sarà domani. A rivelarlo è la stessa ex concorrente del Grande Fratello, con un post su Instagram in cui ha mostrato il suo taglio di capelli. Tanti i messaggi di supporto arrivati tra i commenti sotto lo scatto, tra cui quello di Samantha de Grenet: “Tesoro mio dolce sei una guerriera ed il tuo sorriso è l’ arma più potente che esiste…supererai tutto velocemente e tornerai più forte di prima.

I capelli ricresceranno ma sappi che con la faccia che ti ritrovi senza sarai stupenda…. meravigliosa come Demie Moore in Soldato Jane“.

“Ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio – ha raccontato Carolina Marconi sui social – domani, il 16 di giugno, il mio primo ciclo lo farò di pomeriggio. Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti… tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco… Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute (…) chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva), che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina (…)“.

Post Instagram di Carolina Marconi

Carolina Marconi e il tumore al seno: il racconto dell’operazione subita

Carolina Marconi ha raccontato di aver scoperto il tumore al seno pochi mesi fa, con una diagnosi arrivata il 24 marzo scorso.

L’ex gieffina ha affidato il suo racconto a un lungo post su Instagram, in cui ha spiegato cosa le è successo negli ultimi tempi e il suo faccia a faccia con la malattia.

“Non sono brava a raccontarmi – ha scritto nel maggio scorso – ma vorrei condividere, anche se non è facile, un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine.

..“. Il 6 aprile è stata sottoposta a un intervento chirurgico, come lei stessa ha dichiarato: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore perché, oltre all’esportazione del tumore, dovevo ricostruire anche la mammella (…)“.