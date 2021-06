Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari Acquario, la giornata di giovedì non sembra essere così tanto piacevole per voi, segnata probabilmente da un paio di difficoltà in amore. Sarete investiti da un generale senso di smarrimento, che potrebbe spingervi a lasciarvi alle spalle qualcosa di non esattamente gratificante, come una relazione ormai giunta al capolinea.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, sembrate poter procedere veramente come treni verso i vostri obbiettivi, impegnandovi e riuscendo anche a non pensare alle cose brutte che stanno capitano nella vostra relazione.

Oroscopo Acquario, 17 giugno: amore

La giornata amorosa che vi attende giovedì potrebbe tanto essere negativa, quanto positiva, dipende da come vivete in questo momento la vostra relazione.

Nel caso già da tempo foste pieni di idee e sensazioni negative, allora in questa giornata potreste prendere la vostra decisione definitiva. Ma se foste felici con la vostra dolce metà, cari Acquario, allora cercate un po’ di conforto nelle sue braccia per superare quel senso di smarrimento che vi annebbia la vista.

Oroscopo Acquario, 17 giugno: lavoro

Sotto il piano lavorativo, amici dell’Acquario, sembrate poter godere di ottime possibilità nel corso di questa giornata di giovedì! Concludere tutte le vostre mansioni in un baleno, mentre piani e progetti potranno fare alcuni passi avanti, se hanno già preso il via.

Occhio solo che le idee che vi sembrano positiva, in realtà, potrebbero rivelarsi particolarmente problematiche, meglio lasciarle un attimo stare.

Oroscopo Acquario, 17 giugno: fortuna

Benino per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna nel vostro giovedì, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario! Non è affatto chiaro, però, dove deciderà di far sentire la sua presenza, rimanete vigili!