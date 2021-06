Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, il vostro giovedì sembra essere particolarmente buono per la sfera amorosa, mentre sul lavoro sembrate poter essere interessati da una qualche preoccupazione. In particolare, le dissonanze congiunte di Mercurio e Saturno sembrano suggerire una possibile difficoltà a livello economico, spingendovi anche a dubitare del vostro percorso professionale.

Da un’altra parte, invece, la Luna e Marte negativi vi rendono nervosi ed una buona idea, per non incappare in brutti litigi e problemi, potrebbe essere quella di limitare il più possibile i vostri impegni sociali.

Oroscopo Toro, 17 giugno: amore

La sfera amorosa della giornata di giovedì, carissimi Toro, non sembra interessata da grandissimi influssi astrali.

Non va vista, però, come una cosa negativa dato che non vi sono neppure influssi dissonanti. Un generale senso di tranquillità investirà questa sfera, ma le possibilità di voi single sembrano essere notevolmente ridotte. Voi impegnati, invece, cercate di evitare i litigi, non dovrebbe essere difficile.

Oroscopo Toro, 17 giugno: lavoro

Sul lavoro, invece, avvertirete la stragrande maggioranza degli influssi negativi della giornata, cari Toro. Oltre alle difficoltà economiche che potrebbero infastidirvi notevolmente, i vostri piani e progetti proprio non riescono ad andare avanti e il successo a cui ambite sembra essere sempre più lontano.

Ma non è affatto vero, una volta superato questo periodo riacquisirete sicurezza in voi stessi, rendendovi conto che il traguardo è proprio lì davanti a voi!

Oroscopo Toro, 17 giugno: fortuna

L’influsso della Dea bendata della fortuna, in un contesto di giovedì così tanto faticoso, sembra esservi negato cari amici nati sotto il Toro. Cercate di non farne un problema, non vale la pensa riempirsi la testa con questi pensieri!