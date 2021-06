Valentina Persia è tornata in Italia dalle Honduras dopo essersi aggiudicata la medaglia d’argento all’Isola dei Famosi e ora per lei è giunto il momento di prendere parte alle interviste di rito. In diretta dal balcone di casa sua, la comica ha risposto alle domande dei giornalisti di Casa Chi e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. L’ormai ex naufraga ha parlato dei suoi compagni d’avventura, rivelando chi più di tutti le ha messo i bastoni fra le ruote.

Valentina Persia dopo l’Isola dei Famosi: la reazione alle accuse di Fariba Tehrani

Ieri pomeriggio, Valentina Persia ha risposto alle domande dei giornalisti di Casa Chi sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi.

La seconda classificata del reality ha raccontato brevemente il suo ritorno a casa, dove ad accoglierla a braccia aperte ha trovato i figli, e poi si è concentrata sul resoconto della sua esperienza. A introdurla all’argomento “Isola” è stata una domanda relativa ad alcune affermazioni della sua acerrima nemica nel programma: Fariba Tehrani. Quest’ultima ha infatti dichiarato recentemente che Valentina lavava i panni di Ignazio Moser e Andrea Cerioli nello stesso pentolone utilizzato per cucinare i pasti. “Assolutamente verissimo!

Fariba dice solo e sempre la verità– ha affermato sorridendo la comica- lavavo i panni un po’ di tutti, anche i miei panni”.

La Persia ha spiegato con orgoglio di aver imparato dalla nonna a lavare i panni sul fuoco in assenza di lavatrici e di aver applicato questo metodo anche sull’Isola, ma ha poi lanciato una frecciatina all’ex compagna di avventura, ricordandole di aver lavato sempre le pentole dopo averle usate. “Con Fariba ho cercato e per un certo periodo ho anche trovato delle chiavi di lettura” ha poi aggiunto Valentina, ammettendo di aver tentato di fare pace con lei nel corso del reality.

“Credevo di esserci riuscita perché ci siamo raccontate molto, anche come mamme– ha rivelato- ci siamo anche abbracciate in un pianto”. “Mi piacerebbe rincontrarla perché la valuto una persona comunque molto simpatica” ha infine dichiarato.

Valentina Persia rivela il nome del concorrente peggiore all’Isola

Fra le domande a Valentina Persia ve ne è stata anche una rivolta da Gabriele Parpiglia. L’autore televisivo ha voluto chiedere all’ospite di Casa Chi quale fosse il nome del concorrente “peggiore umanamente” all’Isola e quale quello del migliore. La risposta al primo quesito è arrivata con grande fermezza da parte della comica, che senza esitazioni ha dichiarato: “Sicuramente Brando Giorgi!

”. “Ha anche sottolineato il fatto che non mi aveva mai conosciuto prima. Bugiardo, perché abbiamo anche fatto ‘Caterina e le sue figlie’ insieme, forse non si ricorda le mie abilità artistiche” ha spiegato ironica. “Abbiamo lavorato, abbiamo avuto molte pose insieme. Quindi io lo ricordo” ha aggiunto lanciando poi una stoccata all’attore.

Valentina Persia e la frecciatina al naufrago: “Mi buttava pure l’occhietto”

Ripensando ai momenti vissuti come colleghi in fase di registrazione della fiction Mediaset, Valentina Persia ha rivelato una situazione non emersa finora a proposito del suo rapporto con Brando Giorgi.

“Lui ha omesso perché invece mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta” ha infatti rivelato, portando alla luce retroscena inediti. Parlando ancora di quelle che sarebbero state delle vere e proprie avances mosse da Giorgi nei suoi confronti e mai corrisposte, la Persia ha commentato quella che a suo avviso sarebbe l’incoerenza comportamentale dell’uomo. “Uno come Brando Giorgi che in studio un leone, sembrava uno focoso, in spiaggia il nulla, il niente.

Lanciava degli ‘hashtag’, ‘ci sono i pesci, ci sono i pesci!’, ma buttate! Valli a pijà!” ha dichiarato ironica, ricordando l’esperienza all’Isola.

Valentina Persia e le sue motivazioni: “Non mi è piaciuto molto umanamente”

Continuando a parlare della convivenza fra lei e Brando Giorgi all’Isola dei Famosi, Valentina ha poi rivelato di essersi molto infastidita in un’occasione in particolare. “Non mi è piaciuto molto umanamente anche perché in un momento in cui io provavo con questi occhiali che sono di plastica, che non potrei mai accendere il fuoco- ha spiegato prendendo in mano degli occhiali- lui si è venduto questa cosa con la produzione”. L’ex naufraga ha quindi riportato le parole che Giorgi avrebbe detto per incolparla: “‘A dovete sapere che Valentina ha provato ad accendere il fuoco’”. “Mi è sembrata davvero una cosa molto bassa– ha commentato- anche perché se il fuoco si fosse accesso probabilmente non avrebbe detto niente ma avrebbe mangiato pure lui”.

Valentina Persia sui concorrenti migliori per lei

Concluse le sue pungenti osservazioni su Brando Giorgi, Valentina ha poi risposto alla seconda parte della domanda di Parpiglia, facendo i nomi di chi più ha apprezzato all’Isola. “Sicuramente Ignazio Moser– ha iniziato annunciando di voler citare più persone- sicuramente Matteo Diamante, ma soprattutto per le ultime settimane”. “Angela Melillo, perché comunque viviamo su Roma ed è una ragazza straordinaria. Ognuno, Francesca Lodo, Ubaldo e inserirei nella lista anche Andrea Cerioli, perché con Andrea Cerioli è nato un sentimento che spererei potesse continuare fuori dall’Isola” ha continuato spendendo una parola buona per (quasi) tutti. Parlando di Awed infatti, la Persia ha rivelato di essere rimasta delusa dal suo comportamento al termine del viaggio di ritorno in Italia: “È l’unico che non mi ha salutato!”.