La penultima settimana del mese di giugno 2021 sta per portare sul catalogo di streaming di Netflix delle interessanti novità per gli spettatori abbonati. Vi anticipiamo qualcosa dei titoli in arrivo nella settimana che parte da lunedì 21 giugno e finisce domenica 27 giugno. Ecco le trame

Netflix: le uscite di questa settimana

Il mese di giugno su Netflix non ha di certo deluso gli abbonati italiani che hanno potuto gustarsi alcuni interessanti titoli aggiunti proprio in questo mese. Il caso più interessante è stato quello di Sweet Tooth che, arrivata il 4 giugno, ha da subito conquistato gli spettatori con il suo racconto fantasy misto a delle atmosfere post apocalittiche per via di una epidemia che purtroppo tanto ricorda quello che stiamo vivendo da un anno e mezzo a questa parte.

Il titolo si è imposto per più giorni al primo posto della Top10 dei contenuti più visti su Netflix completando una staffetta con la seconda stagione di Lupin, che si proietta già alla terza parte, e che ha monopolizzato la graduatoria in questo mese. Importanti new entry del mese sono state anche Summertime 2 e la recentissima uscita di Elite 4 che continuano la tradizione di contenuti dedicata anche ai più giovani italiani e non.

Ora la stessa piattaforma spera di ripetere la eco di queste serie con le uscite che vanno da oggi lunedì 21 giugno a domenica 27. Vi proponiamo i titoli più interessanti.

Il regista nudo 2: la trama della serie

Dopo la prima sorprendente stagione di questa serie dal genere commedia drammatica ideata in Giappone e basata sul libro biografico Zenra kantoku – Muranishi Tōru den di Nobuhiro Motohashi arriva giovedì 24 giugno 2021 la seconda stagione de Il regista è nudo.

Torna quindi Toru Muranishi, l’eccentrico personaggio delle trasmissioni proibite che fece scalpore negli anni ’80 ma che trovò l’appoggio di nuovi amici e fan che colsero la portata di quella che lui voleva imporre come una rivoluzione sessuale.

La seconda stagione si impone di essere il finale di Il regista nudo. Arriva dunque al termine la storia di Muranishi che vedremo consumato dalla grande ambizione di sfruttare il porno fino all’osso ma che vorrà portare fino alla fine la sua visione anche a costo di rimetterci la carriera.

Sembrava perfetto… e invece: la trama del film in arrivo questa settimana

Arriva mercoledì 23 giugno il divertente film Sembrava perfetto… e invece del 2021. Netflix mette a disposizione degli abbonati una commedia fresca che parla d’amore, quello tra un uomo che lavora nella finanza ed una comica stanca ormai degli uomini.

I due, conosciutisi su di volo aereo, iniziano a raccontarsi ed a incuriosirsi l’uno dall’altra ed iniziano una relazione che vede la donna prima scettica ma poi colpita dalla sua perfezione. Un uomo perfetto insomma dato che è dolce, premuroso, con la risposta giusta sempre pronta ed amorevole verso tutti. Sembra convincere solo lei dal momento in cui la sua più cara amica si metterà in testa di volver svelare quale sia il suo segreto.

Solo apparenza o è tutto vero?