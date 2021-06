Nell’ultimo periodo, fra Gigi Buffon e la sua ex Alena Seredova sembrava essere ritornato il sereno. Subito dopo il tradimento del calciatore con Ilaria D’Amico, la modella di origini cecoslovacche aveva spesso parlato con grande amarezza di quanto vissuto durante la fase di separazione, ma in tempi più recenti il rapporto sembrava essersi risanato. Le ultime dichiarazioni di Alena a proposito della sua famiglia lasciano però intendere che fra loro non ci sia nulla di più che una convivenza pacifica.

Alena Seredova: un nuovo inizio come mamma di Vivienne

Gigi Buffon e Alena Seredova sono stati insieme per quasi dieci anni (dal 2005 al 2014), sono diventati genitori di Louis Thomas (2007) e di David Lee (2009) e nel 2011 hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio.

La favola della coppia però si è poi conclusa per via del tradimento del portiere con un’altra donna: Ilaria D’Amico. Da allora Gigi e la giornalista sportiva sono inseparabili e un anno dopo il divorzio dal marito anche la Seredova ha trovato un nuovo amore in cui credere. Lei e il compagno Alessandro Nasi fanno coppia fissa dal 2015 e lo scorso anno sono diventati genitori della piccola Vivienne Charlotte. La bambina ha compiuto un anno lo scorso maggio e Alena ama condividere su Instagram scatti e video che la mostrano mentre gioca con lei o con i suoi fratellastri.

Le immagini che ritraggono Vivienne in compagnia di Louis Thomas e David Lee conquistano sempre il consenso dei fan, che a quanto pare sognano di vedere una reunion di famiglia fra Alena e l’ex marito.

Alena Seredova contraria alla famiglia allargata: le sue parole

Nelle ultime ore, Alena Seredova ha accettato di rispondere alle curiosità dei fan, mettendo a loro disposizione la funzione “box delle domande” fra le sue stories di Instagram.

La modella ha selezionato domande molto diverse, parlando tanto della sua quotidianità quanto di argomenti più delicati. “Dopo tanti anni, ora che sei felice per amore dei tuoi figli non ti piace l’idea di famiglia allargata?” è stata la domanda di un follower, interessato a conoscere questo dettaglio della sua vita privata. “Nì– ha riposto sicura Alena- è proprio contro la mia natura in qualche modo e penso che non bisogna costringersi. Perciò nì!”. Immaginando le possibili reazioni alla sua risposta, la Seredova ha poi aggiunto: “Lo so, sono dura!”.

A quanto pare quindi, difficilmente vedremo scene che mostrano Alena, la piccola Vivienne e il compagno Alessandro Nasi allegramente seduti a un tavolo con Gigi Buffon, Ilaria D’Amico, il loro figlio Leopoldo Mattia, per amore di Louis Thomas e David Lee.

Se mai ciò succederà comunque, pare proprio che la Seredova non si occuperà di organizzare la “riunione di famiglia”.

La stoccata di Alena Seredova a Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Pur essendo trascorsi 7 anni dalla fine della sua relazione con Gigi Buffon, sembra chiaro che Alena Seredova non abbia proprio intenzione di perdonare quanto accaduto in passato. La modella aveva raccontato di aver scoperto della relazione dell’ormai ex marito con l’attuale compagna Ilaria D’Amico, in un modo molto spiacevole.

“Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio” aveva dichiarato con tono infastidito tempo fa. “Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…” aveva poi aggiunto con un velo di sarcasmo. Alena vive ormai serena al fianco del suo Alessandro e il matrimonio con Buffon non è che un ricordo del passato, ma non per questo lei si sente pronta a scambiare quattro chiacchiere con la sua nuova compagna.

Il pensiero di Ilaria D’Amico sulla famiglia allargata

Tempo fa, anche Ilaria D’Amico aveva dovuto rispondere a una domanda relativa alla “famiglia allargata”, avanzata da Silvia Toffanin nel corso di una puntata di Verissimo. “Sarò strana ma per me, veramente, non è naturale vedere tutti beati. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo di famiglia allargata. Ma se qualcuno viene lasciato lì nel momento in cui il cuore ancora batte… Sì, alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate” aveva spiegato condividendo la sua opinione.