Era da tempo nell’aria il cambio di conduttore per Guess My Age – Indovina l’età ma ora è diventato tutto ufficiale dopo il domino innescato dalla pubblicazione dei palinsesti Rai. Il conduttore che sostituirà Enrico Papi alla conduzione del programma sarà infatti Max Giusti, comico e conduttore volto noto dei programmi Rai.

Max Giusti condurrà Guess My Age – indovina l’età su Tv8: la nota ufficiale

Come è noto ai tanti appassionati di televisione quello che anticipa l’estate è uno dei momenti più importanti per il piccolo schermo perché vengono ufficializzate tutte le strategie che riguardano le programmazioni del prossimo autunno ed inverno.

Tutte le reti televisive in questo periodo sono alle prese con le decisioni definitive circa conduttori e programmi per il 2021/2022 e Tv8 non è da meno.

Dopo aver assistito alla pubblicazione dei palinsesti ufficiali della Rai sicuramente ai più attenti sarà balzato all’occhio l’assenza di un conduttore che nel corso degli anni si era imposto ne programmi della tv pubblica, tanto come comico quanto come presentatore.

Si parla di Max Giusti, l’eclettico trasformista romano della televisione, che si era fatto notare recentemente per le partecipazioni ad Il cantante mascherato prima ed a Game of Games – Gioco Loco poi.

Beh, sembra proprio che quest’ultimo programma sia stato l’occasione finale per vedere il personaggio televisivo tra le fila della tivù pubblica. Infatti dopo l’annuncio dato ieri da parte della Rai con i suoi palinsesti, 23 giugno 2021 le reti televisive sono in fermento ed a ruota seguendo un domino continuano con le ufficialità.

Il video che svela tutto

Questa volta è toccato a Tv8 che attraverso un video tramite il suo account ufficiale di Twitter ha annunciato a tutti i fan del programma Guess My Age – Indovina l’età che Max Giusti sarà il conduttore della prossima edizione del programma.

Addio ad Enrico Papi, quindi, e l’imitatore dà l’appuntamento al suo pubblico a partire dal 1 settembre 2021, come si può vedere dal video lanciato sul social, in cui si sta allenando anche lui a scoprire i trucchi per azzeccare l’età.

Guarda il video: