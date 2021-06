Un grande classico dell’estate di Rai1 sta per fare ritorno per accompagnare gli spettatori della rete ammiraglia della tivù pubblica. Techetechetè, che va in onda dal 2012, tornerà anche nel 2021 portando con sé tutti i video del repertorio Rai che saranno dedicati alle grandi figure della televisione e dello spettacolo italiano, non dimenticando gli artisti che a loro modo hanno segnato un’epoca.

Techetechetè prende il posto degli Europei di Calcio e torna su Rai1 a luglio

Dal 2012 Techetechetè accompagna le calde serate estive del pubblico di Rai1 con il suo appuntamento fisso alle ore 20:35, appena dopo il Tg1 e sempre precedendo la prima serata del primo canale.

Anche quest’anno il programma non mancherà all’appello anche s in questa fase non sta andando in onda a causa della intensa attività degli Europei di Calcio 2020. Il programma infatti non ha ancora iniziato con la trasmissione dei suoi contribuiti storici per la presenza nel pre serata di Rai1 dell’approfondimento calcistico sulla competizione europea per eccellenza. I fan del programma però dovranno pazientare solo un po’.

Infatti il 4 luglio 2021 è in calendario il ritorno di Techetechetè su Rai1, quando non ci sarà più una partita al giorno dal trasmettere sul canale.

Il conosciuto programma ha abituato bene il pubblico ridando nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai. Saranno nuovamente tanti gli sketch, le canzoni e gli spezzoni ripescati e riproposti agli spettatori con l’intento di far godere loro di un ricordo lontano nel tempo ma vicino emotivamente.

Techetechetè: cosa andrà in onda

Come spesso ha abituato il programma non mancheranno i tributi agli artisti che sfortunatamente ci hanno lasciato anzitempo come Milva e Franco Battiato. I due cantanti scomparsi nel 2021 saranno omaggiati nel ciclo dedicato ai Numeri Uno con due puntate che sembra andranno in onda a luglio, rispettivamente il 5 e 15 luglio 2021.

La prima puntata che inaugura questa stagione sembra che vedrà invece al centro della scena la grande Gina Lollobrigida.

Stando a quanto rivela Tv Sorrisi e Canzoni, il lunedì e il venerdì saranno le serate dedicate alla musica; il martedì dedicati agli anni dai 50 al Duemila; il mercoledì invece ci saranno le serate a tema mentre il sabato saranno protagonisti i grandi artisti del varietà italiano. I primi di agosto ci sarà una puntata dedicata al grande artista Little Tony dove comparirà anche Beppe Grillo.