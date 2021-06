Il 25 giugno 2021 è pronta ad esordire su Canale5 la nuova fiction dell’ammiraglia di casa Mediaset, che intende fare compagnia ai telespettatori per un ciclo di 5 puntate. In Masantonio – Sezione scomparsi ad interpretare il protagonista ci sarà Alessandro Preziosi che vedrà al suo fianco anche l’attrice Claudia Pandolfi nei panni di una sua cara amica. Tutto quello che sappiamo sulla trama della fiction e sul cast di attori.

Alessandro Preziosi è Elio Masantonio: il nuovo detective di Canale 5

L’appuntamento per la prima puntata della nuova fiction di Canale 5 dal titolo Masantonio – Sezione scomparsi è fissato in calendario per venerdì 25 giugno 2021, quando alle 21:30 circa andrà in onda il primo di cinque episodi.

La serie è un poliziesco nel quale la figura del protagonista è ovviamente centrale. Elio Masantonio è un ex poliziotto ormai in pensione che si dedica a districare casi di sparizioni iniziando a fare il detective per conto proprio. Alessandro Preziosi è dunque Elio, un uomo che non tutti capiscono ed amano ma che se decide di fare una cosa la porta al termine anche e soprattutto per il bene degli altri.

Al suo fianco a supportarlo nelle sue misteriose e difficili indagini ci sarà Claudia Pandolfi.

L’attrice veste i panni di una grande amica di Masantonio di nome Valeria, e ritorna dunque in televisione dopo il grande successo sulle reti Rai con la fiction dal titolo Chiamami ancora amore. Completano il cast l’attore Davide Iacopini che ricopre il ruolo di Sandro Riva, mentre il prefetto Attilio De Prà sarà ricoperto da Bebo Storti, chiudono il cast le attrici Camilla Semino Favro e Valentina Badaracco e l’attore Antonio Ornano.

Masantonio – Sezione scomparsi: la trama della fiction

L’incipit della serie guarda da vicino a una realtà della cronaca: il numero crescente di sparizioni.

Per risolvere il problema, seppur nel suo piccolo, la figura di Elio Masantonio sarà fondamentale, dal momento in cui è incaricato di riportarli a casa, vivi o morti che siano.

Il protagonista ha un fiuto eccezionale per questi casi e lo sfrutta al meglio per ritrovare gli scomparsi, questo perché anche lui a sua volta è stato uno di loro, anche Masantonio è stato uno scomparso. Ed è la stessa Mediaset Play che ci tiene a far capire ai fan la psicologia del protagonista, presentandocelo in grado di: “Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro.

”