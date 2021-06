È calato il sipario sull‘Isola dei Famosi, ma alcune ferite non si sono ancora richiuse. Vera Gemma, che agli inizi del reality aveva stretto rapporti stretti con Awed, ora è passata ad attaccarlo duramente per il suo comportamento una volta terminato il programma. Alla figlia di Giuliano Gemma non è andato giù che il vincitore dell’Isola non l’abbia degnata di una risposta.

Awed non risponde a Vera Gemma: l’ex concorrente spara a zero

Che non ne mandasse a dire, si era già capito durante il reality: il carattere focoso di Vera Gemma probabilmente è ciò che l’ha portata a legarsi con Simone Paciello aka Awed.

Qualcosa però tra i due si è rotto e gli strascichi si vedono ancora oggi. Durante un’intervista a BlastingNews, Vera Gemma ha commentato il fatto che Awed ha ammesso di non averle risposto al suo messaggio di auguri per la vittoria. “Quando eravamo ancora sull’Isola ed ero in nomination, sentivo che sarei stata eliminata. Così ho parlato con Awed dicendogli che probabilmente sarei uscita, ma che lui avrebbe vinto l’Isola dei Famosi. Io, come immaginavo, sono stata effettivamente eliminata mentre lui, alla fine, ha trionfato – ha raccontato – Io, che non potevo scordarmi delle parole dettegli, gli ho inviato subito un messaggio con su scritto ‘Te lo avevo detto‘”.

Qui iniziano i problemi: Awed ha ammesso di non aver risposto ma che lo avrebbe fatto. Vera Gemma però si è legata al dito la cosa: “Capisco il panico dei primi giorni, ma non rispondere a una persona che ha condiviso con te un’esperienza così forte lo trovo un comportamento gratuito e molto poco educato“. E ancora: “La mia replica, di conseguenza, non può essere altra se non dirgli che è abbastanza maleducato, chiedendogli chi si crede di essere“.

Vera Gemma dà del cafone ad Awed: l’Isola non è ancora finita

La figlia d’arte ha poi proseguito il discorso scagliandosi sempre contro Awed, definendolo una persona non onesta, sincera e vera.

Poi aggiunge: “Io sono stanca di sentirmi dire dalle persone che sono stata troppo buona con Awed. Ora non lo sono più: sei un cafone, dovevi rispondermi. Non lo hai fatto e hai dimostrato che non sei un amico e mai lo sarai“. Per l’attrice e domatrice di tigri e leoni, le porte sono chiuse: “Credo che a questo punto sia tardi per rispondermi: sarebbe ridicolo farlo dopo un’intervista. Io poi non sono una vigliacca e sono sempre pronta al confronto. Non ho paura di confrontarmi con le persone: forse lui sì”.

Lo sfregio definitivo ad Awed arriva quando l’ex naufraga commenta il suo paragonarsi ad un altro vincitore, ovvero Tommaso Zorzi. Percorsi simili, afferma Awed, ma Vera Gemma boccia la linea: “Te piacerebbe“. Nella stessa intervista, rivela di aver chiarito le cose con Gilles Rocca e Cecilia Rodriguez. Un lungo elenco di persone con cui ha avuto a che ridire, dal quale per ora non verrà depennato Awed, “la pecora nera“.

Approfondisci

Awed sul giorno peggiore vissuto all’Isola dei Famosi, la confessione: “Stavo per piangere”