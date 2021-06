Leonardo Bonucci, nato a Viterbo nel 1987, è il vice-capitano di Juventus e della Nazionale. Tra campionato e Azzurri, al suo fianco c’è da 13 anni la moglie Martina Maccari. Il difensore centrale, che fa parte del muro della difesa italiana con Giorgio Chiellini, ha recentemente raggiungo le 100 presenze in azzurro. Bonucci è ora impegnato nell’Europeo 2020 con la Nazionale Italiana che giocherà gli ottavi contro l’Austria sabato 26 giugno alle 21.

Leonardo Bonucci, chi è la moglie Martina Maccari

Martina Maccari, classe 1985, è stata una modella e influencer prima di diventare mamma a tempo pieno.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci hanno infatti tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilde. Recentemente, Martina Maccari ha dato il via ad un progetto, Siamo Nettare, che si propone di essere un “racconto collettivo del quale far parte“. Sul profilo Instagram del progetto editoriale, oltre a numerose interviste a diverse persone, c’è anche quella al marito, Leonardo Bonucci. Martina Maccari ha, poi, condiviso sul proprio profilo una foto dell’intervista con una dedica speciale al marito.

Leonardo Bonucci, la storia d’amore con Martina Maccari

Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, Martina Maccari ha rivelato come è iniziata la storia d’amore con il centrale azzurro.

I due si sono conosciuti nel 2008 in seguito a una scommessa. La moglie del difensore bianconero confessa: “Ci eravamo intravisti la sera di Pasquetta 2008 ad un bowling, senza notarci. Io ho litigato con il mio ragazzo quella notte. Poi per una scommessa con un mio amico che aveva il suo numero gli ho mandato un messaggio… ci siamo scritti e sentiti per un mese senza esserci mai guardati in faccia”.

Poi, qualche mese dopo, quando Leonardo Bonucci è diventato un giocatore del Bari, la coppia ha deciso di andare a convivere.

Da quel momento e con il trasferimento a Torino, Bonucci e Martina Maccari non si sono più lasciati. Dopo anni di frequentazione, si sono sposati il 21 giugno 2011. Recentemente lei ha condiviso sui social un post per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio.