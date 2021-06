L’edizione 2021 del Battiti Live ha preso il via venerdì 25 giugno dalla splendida cornice della Puglia, che come al solito con le sue splendide location fa da cornice all’intero festival musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La puntata è la prima di 5 appuntamenti con la kermesse di Tele Norba che verrà registrata interamente e andrà presto in onda in televisione su Italia 1 a metà luglio. Quando andranno in onda le puntate e chi ci sarà sul palco.

L’edizione 2021 di Battiti Live, organizzata da Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, ha preso il via dai palchi sparsi su e giù per la Puglia con la prima serata di venerdì 25 giugno 2021.

Dal palco centrale di Otranto i conduttori Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri hanno condotto il primo appuntamento che tra gli altri ha visto sui pachi Fedez, Colapesce & Dimartino, Boomdabash, Francesca Michielin e tanti altri ancora.

La serata ha sancito il ritorno della kermesse che l’anno scorso per cause di forza maggiore non si è potuta tenere ed a suon di musica ha sancito l’inizio dell’estate televisiva. L’appuntamento svoltosi lo scorso venerdì è stato solo il primo di 5 appuntamenti che si terranno in questi giorni e precisamente quelli già tenutasi del 25 e 27 e quelli che andranno in scena il 29 giugno e poi l’1 ed il 3 luglio.

Sarà l’occasione per vedere anche le splendide città che ospitano l’evento come Polignano a Mare, Vieste, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, e poi ancora Taranto, Bari e Lecce tra le altre.

Gli ospiti di Battiti Live 2021

Le 5 serate saranno interamente registrate da Italia1 e verranno trasmesse a partire dalla prima settimana da luglio proprio sulla rete Mediaset. Sarà l’occasione per i tanti amanti della musica dal vivo di vedere i propri beniamini all’azione dopo tanto tempo e potranno gustarsi tra gli altri sul palco: Nek, Sangiovanni, Irama, Boomdabash, Baby K, Colapesce Dimartino, Fedez, Orietta Berti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Noemi, Deddy, Capo Plaza, Shade, Gazzelle, Coma Cose, Federico Rossi, Mara Sattei, Arianna, Andrea Damante.