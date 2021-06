Anche se la conferma dei palinsesti Rai ha ufficializzato il giorno del ritorno di uno dei format più amati di Rai1 pochi giorni fa, i rumors riportavano già dei provini in corso per scegliere i nuovi concorrenti del programma. Ed ora sembra proprio che Carlo Conti abbia iniziato a scegliere i primi concorrenti della prossima edizione di Tale e quale Show e i nomi sono sulla cresta dell’onda ormai da un po’.

Tale e quale Show: quando torna in onda

Martedì 22 giugno 2021 attraverso la pubblicazione dei palinsensti Rai è arrivata la conferma della data dell’inizio ufficiale di Tale e quale Show. Il programma vedrà infatti l’inizio della sua 11esima edizione venerdì 17 settembre 2021, quando tutti i nuovi concorrenti si cimenteranno con le imitazioni dei grandi artisti da interpretare e portare in scena.

Nonostante questa ufficialità sia arrivata non più di una settimana fa, le voci che vi abbiamo in più occasioni riportato già parlavano da qualche tempo dei personaggi che avevano sostenuto un provino con Carlo Conti e la sua squadra per essere scelti nel cast ufficiale della trasmissione.

Le prime scelte di Carlo Conti per Tale e quale Show

Dopo le moltissime voci sui provini in salsa Gf Vip e subito dopo quelli riguardanti altri artisti orbitanti del mondo Rai, sembra che ormai stiano per arrivare le prime conferme ufficiali sul cast in composizione.

Infatti dopo il vero e proprio spoiler di Carlo Conti sulla scelta di Ciro Priello, fresco partecipante del programma ormai diventato cult Lol – Chi ride è fuori, Tvblog rivela che sarebbe confermata la partecipazione di due ex gieffini provinati poco tempo fa. Sembra infatti che sia Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando siano stati scelti per prendere parte alla prossima edizione di Tale e quale Show, che si prepara in un particolare cross over a sfidare proprio il programma di Alfonso Signorini nei venerdì del prossimo autunno.

Nel casi ci sarebbe anche la conduttrice e showgirl Federica Nargi oltre alla cantante Deborah Johnson, figlia del cantante Wess.