Il Grande Fratello Vip è giunto quest’anno alla sua quinta edizione e sono già in corso i preparativi per la sesta, in onda nella nuova stagione televisiva di Canale 5. La prima proposta del format risale all’ormai lontano 2016, quando fra i componenti del cast c’era anche Antonella Mosetti, in coppia con la figlia Asia Nuccetelli. A quasi cinque anni da quell’esperienza, la showgirl rivela di aver inizialmente declinato la proposta della produzione, accettando solo a una condizione.

Antonella Mosetti e il Grande Fratello Vip: dopo 5 anni la confessione

Nell’autunno 2016, la Casa del Grande Fratello Vip apriva le porte a Antonella Mosetti, nota showgirl italiana che ha mosso i primi passi in tv ai tempi di Non è la Rai e che nell’ultimo periodo è stata protagonista di numerosi scontri andati in onda sul piccolo schermo.

La soubrette è stata intervistata dal magazine Vero al quale ha spiegato cosa l’ha convinta a prendere parte al reality 5 anni fa. “Inizialmente ho detto ‘no’ perché non amo reality” ha spiegato Antonella, rendendo note le sue prime intenzioni. A impedirle di accettare la proposta di entrare a far parte del cast del programma vi sarebbe stata anche la preoccupazione per la figlia, ai tempi appena 20enne, che avrebbe rischiato di non vedere per mesi.

“L’idea di lasciare Asia sola non mi piaceva…” ha rivelato, spiegando di aver comunicato i suoi pensieri sulla figlia alla produzione. “Così ci hanno chiesto di partecipare insieme…” ha infine aggiunto, facendo così sapere come fosse giunto l’invito a partecipare anche ad Asia Nuccetelli.

La rivelazione di Antonella Mosetti: niente tv per la figlia dopo il Gf Vip

Continuando a parlare dell’esperienza al Grande Fratello Vip vissuta in coppia con la figlia Asia, Antonella Mosetti ha condiviso le sue opinioni sul reality.

La showgirl ha ammesso di credere che l’esperienza del programma sia adatta ai concorrenti più giovani, ancora 20enni, così com’era sua figlia ai tempi della loro partecipazione. Tuttavia, proprio riflettendo sulla carriera televisiva di Asia Nuccetelli, Antonella non ha potuto non ammettere che sia stata davvero breve, ma la cosa non sembra dispiacerle.

La Mosetti ha infatti spiegato che sua figlia ha vissuto l’esperienza nel reality come un’occasione per comprendere come funziona davvero il mondo della televisione. Fatte le sue valutazioni, la ragazza avrebbe però deciso di non essere una “figlia d’arte”, scegliendo per sé una carriera di tutt’altro tipo.

“Per questo sono la mamma più felice di questo mondo…” ha dichiarato orgogliosa Antonella.

Antonella Mosetti sulla vita della figlia Asia Nuccetelli dopo il Gf Vip

Chiuso una volta per tutte il capitolo televisivo, per Asia Nuccetelli sarebbe poi giunto il momento di importanti scelte, della quale la mamma Antonella parla con grande soddisfazione. “Le sarebbe piaciuto fare criminologia– ha rivelato- poi si è dedicata ai cavalli”. Attualmente, pare che la figlia della Mosetti dedichi tutto il suo tempo a quest’attività, ottenendo anche risultati importanti.

“Gareggia in tutta Italia” ha spiegato la showgirl, aggiungendo che Asia si occupa di ben 3 cavalli.

“Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione” ha raccontato entusiasta Antonella.

Recentemente, la Mosetti ha condiviso sul suo profilo Instagram un breve video in cui la figlia Asia si prende cura di uno dei suoi cavalli. “Le mie regine” ha commentato orgogliosa, riprendendo la ragazza di spalle, intenta ad accarezzare il lucente manto dell’animale.