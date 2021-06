Lorella Cuccarini sembrava avesse rotto definitivamente con la Rai dopo la brusca separazione del rapporto che un anno fa aveva portato al suo allontanamento in seguito alle vicende legate a La vita in diretta ed al suo coconduttore Alberto Matano. Chi ha dimenticato quella lite a distanza, del resto? Praticamente nessuno, tanto che poi la sua apparizione ad Amici non è sembrata nemmeno tanto forzata, del resto tutti passano prima o poi a farsi consolare da Maria De Filippi. Per Lorella Cuccarini però le porte di Rai 1 si riapriranno questo weekend quando parteciperà in una trasmissione per un ricordo sentito di Carla Fracci.

Lorella Cuccarini torna su Rai1 sabato 3 luglio 2021

La conduttrice Lorella Cuccarini è reduce da una annata alquanto positiva che l’ha vista prendere parte all’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di professoressa e capitana di squadra al fianco di Arisa.

Con questa esperienza fortemente positiva sembrava che la showgirl si fosse messa definitivamente alle spalle le vicissitudini capitatele in casa Rai, quando solo un anno fa si era resa protagonista di una burrascosa uscita a margini dei dissidi con Alberto Matano, suo compagno di viaggio ai tempi, che la affiancava nella conduzione de La vita in diretta.

Ora però l’ex ballerina è pronta a tornare su Rai1 seppur per una sola volta. L’occasione è presentata da Uno Weekend, il nuovo programma estivo che accompagna i telespettatori delle rete ammiraglia di casa Rai nei fine settimana estivi fino a settembre con la conduzione di Anna Falchi e Beppe Convertini. La conduttrice sarà infatti impegnata in un accorato ricordo che la trasmissione dedicherà alla scomparsa Carla Fracci nella puntata di sabato 3 luglio 2021, anticipa Tvblog.

L’appuntamento di Uno Weekend di sabato 3 luglio 2021

La prossima puntata di Uno Weekend andrà in onda questo sabato e vedrà, oltre alla partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini, anche altri ospiti noti al pubblico che si racconteranno negli interventi in studio condotti da Anna Falchi e Beppe Convertini.

Saranno presenti per la puntata tra gli altri anche gli attori Claudio Gioè e Barbara De Rossi, la conduttrice Rita Dalla Chiesa e la coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.