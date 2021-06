Conclusa la stagione televisiva, Serena Bortone ha abbandonato gli studi di Rai per tuffarsi nell’estate appena iniziata e più precisamente nelle acque della sua amata Liguria. La conduttrice ha dedicato alcuni post ai suoi primi giorni di vacanza, scrivendo parole speciali sull’adorata meta marittima. Fra emozioni e sorrisi riposati, ecco cosa ha scritto la Bortone.

Serena Bortone in vacanza dopo una stagione difficile

Lo scorso venerdì, Serena Bortone ha concluso la stagione di Oggi è un altro giorno, salutando con affetto i telespettatori che per un anno l’anno seguita nel primo pomeriggio di Rai 1.

La conduttrice ha vissuto mesi molto intensi, nel corso dei quali è stata colpita anche dal Coronavirus. Fra puntate in “smart working” e in presenza, la Bortone ha ospitato nel suo salotto televisivo i protagonisti dello spettacolo italiano, sottoponendoli alle sue interviste colme di emozioni e ricordi. A dirla tutta, Serena non si è fatta mancare nemmeno le situazioni più imbarazzanti come le piccole gaffe o le liti sfiorate, ma superati i momenti di tensione è riuscita a portare a termine il suo impegno con grande successo, collezionando ascolti invidiabili. Ora per lei è arrivato il momento di riposarsi: abbandonate le poltrone della trasmissione, si corre verso il lettino della spiaggia.

Serena Bortone in vacanza nella sua Liguria: la dedica emozionata

Due giorni fa, Serena Bortone ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram di essere finalmente arrivata nella sua amatissima meta estiva. La conduttrice ha infatti postato l’immagine di uno scorcio marittimo, in cui si vedono l’acqua cristallina, gli scogli e il cielo limpido. “Azzurro” ha commentato Serena, geolocalizzando poi l’immagine a Porteghetto, località di Cervo in Liguria. Questo primo scatto è poi stato seguito da un selfie, pubblicato sempre dalla Bortone, che ha condiviso anche un pensiero personale.

Serena Bortone pubblica una fotografia della località ligure in cui ha trascorso qualche giorno di vacanza

Fonte: Instagram

“Una delle scene più belle della storia del cinema è quando Antoine Doinel, protagonista di ‘I quattrocento colpi’ di Truffaut, scappa dal riformatorio per andare a vedere il mare” ha iniziato la conduttrice, ricordando le immagini viste nel film. “Io ringrazio la sorte o la divina provvidenza per aver potuto vedere il mare fin da bambina” ha poi aggiunto, dicendosi riconoscente alla vita.

“Ancora oggi ringrazio di continuare a provare quell’emozione, ogni volta che il mio sguardo si posa su di un’onda increspata di azzurro” ha concluso romanticamente.

Nel selfie, Serena si mostra sorridente, con gli occhiali sa sole a coprirle gli occhi e un braccio sollevato. Il cappelli di paglia, il bikini colorato e il mare alle sue spalle fanno dello scatto una perfetta cartolina della sua vacanza. A quanto pare, dopo tanta fatica la Bortone non vedeva l’ora di correre nel suo posto del cuore, dove sa di poter provare ancora le sensazioni descritte alla vista del mare. Ora che il tanto atteso momento è arrivato, non poteva non condividere la sua gioia con fan e amici.