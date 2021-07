Da qualche anno Walter Nudo non appare più nella televisione italiana, dalla quale ha deciso di allontanarsi per cambiare vita. L’attore aveva rivelato di voler prendere le distanze dal lavoro che per anni lo ha portato a interpretare ruoli nelle fiction più amate dagli italiani e ora comunica con suoi fan solamente attraverso Instagram. Sul social, Nudo lavora come mental coach e recentemente ha ammesso il reale motivo del suo addio alla televisione.

Walter Nudo lontano dalla tv: la nuova vita

Una delle ultime apparizioni di Walter Nudo in televisione risale al 2018, quando l’attore ha vinto la terza edizione del Gf Vip.

Da allora la sua presenza sul piccolo schermo italiano è andata diminuendo sempre più e la sua vita è stata interessata da importanti cambiamenti. Due anni fa, Walter ha dovuto fare i conti con ben 2 ictus e nel frattempo, il suo nuovo interesse per discipline come il life e il mental coaching lo hanno portato ad allontanarsi sempre di più dalla sua carriera di attore. Recentemente, Nudo è stato intervistato dal settimanale Chi, al quale ha parlato della sua nuova vita e del motivo che l’ha portato a dire addio alla recitazione. “Non sono sparito, sono solo rinato” ha dichiarato, spiegando di aver voluto eliminare tutti i legami con un mondo al quale non sentiva più di appartenere.

Walter Nudo rivela: “Tornerei se potessi parlare dei temi da me proposti”

L’entusiasmo per la nuova attività alla quale da tempo si occupa a tempo pieno sarebbe nato anche per via di una sorta di “delusione” percepita nei confronti della precedente carriera da attore. “Dico no alla tv che mi propongono– ha spiegato- non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita”. Nudo non sembrerebbe comunque voler chiudere del tutto il capitolo della recitazione, ma chiarisce che potrebbe tornare sui suoi passi solamente se le cose cambiassero.

“Tornerei se potessi parlare dei temi da me proposti” ha specificato aprendo uno spiraglio alle nuove opportunità televisive.

Il periodo buio di Walter Nudo: “Il panico, la paura e la depressione”

Ora che la nuova vita da mental coach gli permette di osservare il mondo con occhi diversi, Walter Nudo riesce a guardare al suo passato e a riflettere su uno dei momenti più bui. “Molti credono che garantisca una vita agiata per sempre, che non ci siano crolli e cadute” ha osservato parlando della carriera da attore. “Non è così.

Ho provato il panico, la paura e la depressione. Mi sono ritrovato senza un euro e mi sono rialzato” ha ammesso. L’ormai ex attore ha ancora rivelato di ricordare tutt’oggi l’esatto momento in cui comprese come alcuni ambienti non fossero adatti a lui.

Nudo ha portato alla luce l’episodio di un incidente avvenuto sul set di una trasmissione a cui stava lavorando. Quando una concorrente della trasmissione cadde, ha ricordato, nessuno mosse un dito per aiutarla, eccetto lui, che accorse invece in suo soccorso. “Da dietro la troupe mi urla: ‘Prendi il microfono che poi mandiamo tutto in onda.

Ci serve cinismo altrimenti cambia lavoro’ . Li mandai a quel paese e aiutai la ragazza. Ho capito che quello non era il mio posto nel mondo“ ha dichiarato sicuro l’attore.