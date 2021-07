Continua la vacanza pugliese di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. La coppia sembra divertirsi molto fra gite in barca e serate con gli artisti più amati della scena musicale italiana, ma nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con un episodio al quanto spiacevole. Tommaso e Tommaso hanno vissuto in prima persona la vicenda legata a una ragazza, vittima di omofobia da parte di una persona a lei vicina.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la vacanza di coppia

In questi giorni, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si stanno godendo la loro prima vacanza insieme in Puglia. Dopo la vittoria al Gf Vip e l’esperienza come opinionista del primo e dopo la partecipazione ad Amici e l’esame di maturità del secondo, entrambi si stanno rilassando sotto il sole.

Ovviamente tutti e due non mancano mai di immortalare i loro momenti più belli. La loro prima foto di coppia social ha conquistato il cuore di fan e amici, che hanno commentato entusiasti dedicando loro messaggi di profondo affetto.

Proprio parlando di messaggi, fa molto riflettere quello che Zorzi ha ricevuto da una ragazza conosciuta in Puglia. Le parole della giovane, sono state poi condivise sul profilo dell’influencer, insieme al racconto di una vicenda decisamente spiacevole.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il sostegno alla ragazza vittima di omofobia

Ieri mattina, il vincitore del Gf Vip ha condiviso con i suoi follower di Instagram la storia di una ragazza conosciuta poche ore prima, nell’hotel in cui sta trascorrendo la sua vacanza. “Ragazzi ieri eravamo in albergo e abbiamo fatto amicizia con questa ragazza che era da sola” ha iniziato Zorzi. “Era da sola perché la mamma della sua fidanzata aveva impedito alla sua fidanzata di raggiungerla dopo aver scoperto che la ragazza con cui stava prima era una donna trans e l’ha chiamata un ‘abominio’” ha spiegato tutto d’un fiato, facendo luce sulla triste vicenda.

“È dovuta partire da sola, quindi l’ho invitata alla festa, ora è ripartita” ha poi rivelato Zorzi, facendo sapere di aver trascorso con lei del tempo. “Mi ha appena lasciato un biglietto, queste sono le cose veramente che mi fanno bene al cuore” ha concluso, commentando il gesto della ragazza.

Il messaggio di ringraziamento Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Dopo aver reso noto il triste episodio avvenuto ai danni della ragazza conosciuta poche ore prima, Tommaso ha condiviso con i suoi follower la lettera scritta a mano da lei, avendo cura di oscurarne il nome.

“Cari Tommaso e Tommaso- inizia la giovane- volevo ringraziarvi per quello che averte fatto per me ieri sera e per la vostra ospitalità”. “Non sono cose scontate e non so quante persone avrebbero fatto una cosa del genere per una sconosciuta” ha continuato, mostrandosi riconoscente per la disponibilità dimostratale.

“Grazie anche per farmi credere che prima o poi smetterò di prendere batoste a livello sentimentale e che troverò qualcuno che mi fa stare bene” ha scritto alludendo alla sua vita privata. “Troverò qualcuno che mi fa stare bene e mi fa sentire amata e non sbagliata (perché so di non esserlo)” ha infine aggiunto, mostrandosi speranzosa per il futuro.

“Quindi grazie, con amore” ha concluso la ragazza, firmando poi il messaggio destinato alla coppia conosciuta in una vacanza iniziata nel peggiore dei modi.