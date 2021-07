Giovedì 1 luglio 2021 il Gruppo Mediaset ha svelato la sua offerta per tutti i canali rendendo noti i palinsesti ufficiali dei programmi che vedremo a partire dall’autunno 2021. Spicca la grande offerta di fiction che sono uno dei punti di forza delle produzioni del gruppo e che vedrà a partire da settembre l’arrivo di titoli come Fosca con Vanessa Incontrada e Giustizia per tutti con Raoul Bova. Tutte le fiction in arrivo sui canali di Mediaset.

Tutte le fiction del palinsesto Mediaset: tra importanti ritorni ed attese novità

Il Gruppo Mediaset è pronto per una una nuova stagione di talk show, reality, fino ai varietà ed ai quiz di punta.

Con l’ufficialità dei palinsesti si è anche scoperto su cosa punteranno le reti a partire dall’autunno 2021 e la notizia, che era già nell’aria, ha svelato anche la grande offerta di fiction che metteranno a disposizione degli amanti del genere.

Fosca

A partire da settembre 2021 saranno infatti tante le fiction che faranno il proprio debutto sui canali di Mediaset garantendo almeno un appuntamento settimanale fino alla primavera del 2022. Tra i titoli più attesi vi è Fosca, di cui si era già parlato tempo fa e che vede come protagonista l’attrice spagnola Vanessa Incontrada, che racconterà una squadra investigativa tutta al femminile con a capo la vicequestore interpretata dall’attrice.

Giustizia per tutti e Buongiorno Mamma 2

Giustizia per tutti rappresenterà il ritorno su Canale5 dell’amato Raoul Bova e lo vedrà impegnato a dare il volto a Roberto, un uomo che torna in liberta dopo aver scontato 10 anni di reclusione per aver apparentemente ucciso sua moglie. Uscirà di prigione con la voglia di fare luca sulla vicenda della compagnia e dimostrare la sua innocenza. L’attore sarà poi nuovamente impegnato in primavera con Buongiorno Mamma 2, quando continueranno le vicende della famiglia Borghi e dei personaggi interpretati anche da Serena Autieri e dai giovani attori fattisi conoscere con la prima stagione.

Tutta colpa di Freud

Claudio Bisio torna a fare l’attore nella fiction Tutta colpa di Freud, ispirata all’omonimo film di Paolo Genovese. Al suo fianco ci saranno Claudia Pandolfi e Max Tortora per una rivisitazione della sceneggiatura che seguirà le vicende di Francesco, uno psicanalista padre di tre figlie che raramente riesce a gestire.

Altri titoli interessanti che saranno trasmessi a partire dal prossimo autunno sono L’ora, dove Claudio Santamaria porta sullo schermo la toccante storie di un giornalista siciliano; Destini in fiamme con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti che racconta una storia siciliana che parte da un doloroso incendio che causerà parecchi danni sia materiali che alle vite dei protagonisti ed infine Giuseppe Zeno e Anna Valle saranno i protagonisti di Luce dei tuoi occhi che racconterà la sua storia intorno ad un mistero.