Il 4 luglio 2021 è pronta a tornare su Canale5 la nuova fiction dell’ammiraglia di casa Mediaset, che per questa settimana ha cambiato giorno di programmazione per evitare il duro scontro con Rai1 e la partita della Nazionale di Calcio di venerdì. In Masantonio – Sezione scomparsi stiamo imparando a conoscere i personaggi di Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, alle prese con alcune sparizioni da risolvere. Tutto sulla trama della seconda puntata.

Masantonio – Sezione scomparsi: l’appuntamento con la seconda puntata di domenica 4 luglio 2021

Alessandro Preziosi torna in prima visione assoluta nei panni di Elio Masantonio questa domenica 4 luglio 2021, dopo che la nuova fiction di Canale5 ha subito un cambio di programmazione per non scontrarsi con la partita della Nazionale di Calcio trasmessa da Rai1 proprio venerdì quando sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata.

Insieme all’attore torna anche Claudia Pandolfi, nei panni di Valeria la migliore amica di Masantonio, che lo aiuterà nel corso di questo secondo appuntamento ad investigare sulla scomparsa di un bambino prima e poi di una mamma, entrambi svaniti nel nulla.

Masantonio – Sezione scomparsi: le anticipazioni della trama di domenica 4 luglio 2021

Nella seconda puntata di Masantonio – Sezione scomparsi vedremo Elio alle prese con la scomparsa di un bambino di nome Thiago.

I telespettatori stanno imparando a conoscere il metodo dell’investigatore che per risolvere i suoi casi cerca di immedesimarsi nei panni degli scomparsi, per capire le loro mosse ed i loro stati d’animo. Così effettua una sorta di salto all’indietro nel suo passato rivivendo alcuni episodi che gli hanno toccato l’infanzia per capire come mai abbia preso alcune decisioni nella sua vita.

Riva sarà colpito dal modo in cui Elio risolve i casi e cerca di capire cosa ci sia dietro per smascherare eventualmente i trucchi che lui pensa che l’investigatore stia usando.

Intanto Masantonio dovrà risolvere un altro caso che vede coinvolta una donna che è sparita nel nulla lasciando da sola la sua figlioletta. Nessuno riuscirà a capire cosa sia successo ma Elio riuscirà ancora una volta a fare centro.