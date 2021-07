Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, il seguitissimo docu-reality di Canale 5. Lo scorso 30 giugno i telespettatori hanno conosciuto le coppie protagoniste, che nel corso di questi primi giorni hanno già avuto modo di ambientarsi e di avvicinarsi ai “tentatori” che vivono con loro nelle due ville riservate ai partecipanti. A quanto pare, la nuova puntata della trasmissione riserverà grandi sorprese al pubblico, che potrà già assistere al primo falò e al pianto di un concorrente.

Temptation Island 2021, le anticipazioni: il primo falò di confronto dell’edizione

In attesa di mostrare quanto accaduto nell’ Is Morus Relais, nel corso dei primi giorni trascorsi dall’inizio di Temptation Island, la produzione del programma ha già diffuso alcune anticipazioni.

In queste ore, sul profilo Instagram del reality sono infatti apparsi alcuni video, che rivelano ciò che i fan della trasmissione potranno vedere nel corso della puntata di stasera. Giusto il tempo di iniziare, che già arriva il momento del primo “falò di confronto”, o almeno così sembra. Protagonista del faccia a faccia con la sua fidanzata dovrebbe essere Stefano, detto Ste, fidanzato con Claudia. In uno dei post pubblicati sull’account social di Temptaion Island, si vede l’ingresso del conduttore Filippo Bisciglia nell’area del relais dedicata agli uomini.

Il padrone di casa raggiunge i concorrenti, per poi rivolgersi proprio a Ste. “Ho una comunicazione per te- lo avverte- ti aspetto al falò”. Ste viene poi ripreso mentre si allontana dal gruppo, si passa una mano fra i capelli con volto preoccupato ed esce dal giardino della villa, per seguire il conduttore.

Stando a quanto si vede sembra proprio che Ste sia stato chiamato dalla sua fidanzata Claudia per discutere della loro situazione di coppia.

Non è al momento noto però se i due avranno realmente occasione di confrontarsi faccia a faccia o se invece la produzione ha organizzato qualcosa di diverso per loro. Ovviamete, non è nemmeno chiaro se Ste e Claudia troveranno una soluzione per continuare a vivere la loro esperienza all’interno del reality o se invece insieme giungeranno alla scelta di abbandonare il programma a nemmeno una settimana dal suo inizio.

Le anticipazioni di Temptation Island: Alessio piange dopo il falò

Poco fa, sulla pagina Instagram di Tempation Island è apparso un nuovo video contenente un’interessante anticipazione sulla prossima puntata.

Nei pochi minuti mostrati, Alessio, il fidanzato di Natascia, appare in lacrime durante il falò di gruppo. Il concorrente viene ripreso con gli occhi lucidi, mentre disperatamente scuote la testa in segno di disapprovazione. In seguito è mostrato nuovamente mentre si allontana dagli altri protagonisti dell’edizione singhiozzando. “Che c***o…” sussurra infastidito. “Cosa avrà visto?” domanda invece la produzione del reality al pubblico, invitando i fan della trasmissione a non perdersi la nuova puntata che andrà in onda questa sera.

Temptation Island, Alessandro dichiara “Sono fomentato”

Fra i momenti che avremo occasione di vedere tra poche ore, vi sarà anche un episodio relativo all’attività sportiva che sembrerebbe stare molto a cuore a uno dei concorrenti.

I video di anticipazione della puntata infatti mostrano un Alessandro entusiasta per l’arrivo del suo kimono da karateka. “Guarda che poi l’euforia mi va a mille– commenta lui felice- perché io sono cintura nera di karate”. Dopo aver indossato i pantaloni bianchi e la tanto amata cintura nera, Alessandro è poi uscito dalla villa comunicando a tutti le sue sensazioni. “Sono fomentato” ha ammesso, guardandosi attorno contento.

Chissà che proprio le sue doti sportive non gli permettano di attirare l’interesse di qualche tentatrice, destando la gelosia della fidanzata Jessica. Proprio lei, poco prima di entrare aveva rivelato di voler “più fuoco e meno noia” nella loro relazione e chissà come reagirà alla vista della sua dimostrazione sportiva.

