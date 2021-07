Tiziano Ferro ha ricordato Raffaella Carrà, lo ha fatto da Los Angeles, con un post pubblicato nelle sue Instagram Stories. Un amaro e doloroso risveglio per il cantante che, con Raffaella Carrà, aveva stretto un rapporto speciale.

Raffaella Carrà si è spenta oggi, lunedì 5 luglio, all’età di 78 anni a causa di un male contro cui lottava. A dare l’annuncio è stato Sergio Iapino, compango di sempre, con un lungo ed intenso comunicato stampa rilasciato all’Ansa. Nel giro di pochissimi minuti, l’Italia intera fatta di persone di ogni età, artisti, membri del mondo della tv, si sono fermati per ricordarla con grande affetto.

Tiziano Ferro ricorda Raffaella Carrà

Tiziano Ferro si è unito ai tanti che nelle ultime ore si sono stretti nel fiume di messaggi di cordoglio e affetto per Raffaella Carrà, che si è spenta a 78 anni dopo aver lottato a lungo contro un brutto male. Tiziano Ferro, che vive a Los Angeles, saputo dell’accaduto ha scritto: “Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare alll’ultima volta che abbiamo riso come matti“.

“Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi, ma non pubblichrò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero è con me.

Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile” ha scritto ancora Tiziano Ferro. Un dolore privato quello del cantante che ha avuto un rapporto molto particolare con Raffaella Carrà, iniziato anni fa con un duetto.

“E Raffaella è mia” l’iconico incontro tra Tiziano Ferro e Raffaella Carrà

Era il 18 maggio 2007 quando Tiziano Ferro ha pubblicato per la prima volta il singolo E Raffaella è mia, una canzone divertente e ironica entrata nelle hit estive di quell’anno. Non solo, proprio in quell’occasione è iniziata la longeva e duratura amicizia tra Raffaella Carrà e Tiziano Ferro.

La canzne è stato un vero e proprio tributo a Raffaella Carrà, tant’é che c’è stata anche la versione in spagnolo Y Raffaella es mia.

Guarda il video: