La notizia della morte di Raffaella Carrà è giunta ieri come un fulmine a ciel sereno a rattristare fan, amici e colleghi della “regina della televisione italiana”. In queste ore, sui principali social sono apparsi molti messaggi di saluto in sua memoria e fra le persone che l’hanno voluta ricordare ci sono anche due grandi figure dello spettacolo nostrano: Barbara d’Urso e Iva Zanicci. Entrambe hanno conosciuto personalmente la showgirl, vivendo al suo fianco esperienze indimenticabili.

Barbara d’Urso ricorda Raffaella Carrà: “Non è andata via”

Da ieri pomeriggio l’Italia piange Raffaella Carrà, scomparsa dopo aver lottato contro la malattia tenuta nascosta al grande pubblico.

In molti in queste ore si sono stretti attorno al suo ricordo, dedicandole messaggi di addio e condividendo sui social memorie di momenti vissuti in sua compagnia. Barbara d’Urso ha voluto dedicarle un post sul suo profilo Instagram, condividendo una fotografia scattata qualche anno fa. Nell’immagine la conduttrice di Canale 5 appare di fronte alla Carrà e entrambe si sorridono. “È impossibile pensare che Lei non ci sia più” ha scritto la d’Urso commentando la notizia della sua dipartita. “Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via” ha poi aggiunto, riflettendo sul modo in cui ha scelto di vivere la sua malattia.

“Non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico” ha osservato, ricordando l’amore che la Carrà nutriva nei confronti dei suoi fan. “Non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo” ha ancora aggiunto riportando le parole di Sergio Iapino.

Barbara d’Urso ripensa all’ “energia” di Raffaella Carrà

Raffaella e Barbara avevano avuto molte occasioni per incontrarsi nel corso degli anni e la d’Urso era rimasta piacevolmente colpita da una caratteristica della collega.

“Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo” ha ricordato, aggiungendo che la sua personalità continuerà a vivere attraverso le sue canzoni. “Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce” ha commentato ancora Barbara. “Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello ‘far l’amore da Trieste in giù’, ma come dico sempre io: gli artisti non muoiono mai” ha concluso infine, ribadendo l’affetto provato per la Carrà.

Fra le sue stories, Barbara d’Urso ha poi pubblicato il video di una puntata di Domenica Live risalente ormai a qualche anno fa, nel corso della quale aveva avuto un collegamento con Raffaella Carrà, impegnata a sua volta nella preparazione di un programma in Spagna. “Ogni tanto stiro con te” le aveva confessato Raffaella, provocando la sua reazione entusiasta.

Iva Zanicchi e il discorso in onore di Raffaella Carrà

Nella serata di ieri, anche Iva Zanicchi ha dedicato un post all’amica e collega Raffaella Carrà.

La cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, per parlare ai suoi follower dei momenti vissuti in sua compagnia. Dicendosi incredula, Iva ha ricordato la “gioia, la vivacità, la bellezza, l’allegria” della Carrà, commentando attonita “Non c’è più Raffaella”. “Forse è l’unica artista italiana che ha avuto un successo planetario” ha osservato, ricordando le sue esperienze in Spagna, Sud America, Inghilterra. “Per noi è stata un’artista di rottura” ha commentato, ripensando al momento in cui si presentò in televisione per la prima volta con l’ombelico scoperto.

“Io voglio parlare della donna” ha poi continuato, rivelando di averla spesso incontrata nel corso di tournée e spettacoli. “Basta vedere com’è morta per capire chi era Raffaella Carrà” ha dichiarato, dicendo di apprezzare la sua “umanità, la sua discrezione”. “Con un rispetto della morte che è l’atto più supremo della vita, lei non l’ha detto a nessuno, è andata via in punta di piedi” ha commentato ancora la Zanicchi. “Raffaella ti abbiamo voluto bene tutti. Adesso sembra banale dirlo ma è la verità. Io ti ho voluto bene, ti ho amato, ti ho ammirato tantissimo. Una preghiera per te e un bacio ovunque tu sia” ha concluso infine la cantante, mandato un bacio virtuale alla collega scomparsa.

