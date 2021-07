Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, conferma le voci sulla relazione con il manager Andrea Turino. Attraverso delle storie su Instagram, qualche giorno fa la modella brasiliana ha infatti condiviso degli scatti in compagnia del fidanzato, insieme in vacanza a Mykonos.

Dayane Mello beccata insieme ad Andrea Turino

Dayane Mello e Andrea Turino erano stati paparazzati da Chi qualche tempo fa. Dopo molte voci, sembra arrivata la conferma dalla stessa modella brasiliana della storia d’amore con il manager di Caserta. Andrea Turino è, infatti, un giovane imprenditore di Caserta che non ha niente a che fare con il mondo televisivo, di cui la Mello fa parte.

La storia tra Dayane Mello e Andrea Turino è nata grazie ad amici in comune. In questo caso, l’amica che li ha fatti conoscere è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e vicina della Mello, Soleil Sorge. È proprio durante una vacanza sulla costiera amalfitana a cui era presente anche Soleil Sorge che iniziano le prime voci su una possibile relazione tra Dayane Mello e Andrea Turino.

Dayane Mello e Andrea Turino innamorati a Mykonos

Dayane Mello e Andrea Turino, dopo il grande silenzio in seguito alle dichiarazioni a Chi della Mello, sono finalmente usciti allo scoperto.

Come si è potuto vedere dal profilo Instagram di Dayane Mello, lei e Andrea Turino sono stati insieme a Mykonos. Presente alla vacanza greca anche la figlia di Dayane Mello, Sofia, avuta dalla precedente relazione con Stefano Sala. Dopo il periodo difficile per la modella brasiliana, tra l’improvvisa morte del fratello Lucas per un incidente stradale e la recente scomparsa della madre per un tumore, Dayane Mello sembra finalmente aver ritrovato la serenità. Ad entrare nei radar del gossip sono una serie di storie pubblicate qualche giorno fa dalla modella brasiliana, prima di partire per Sorrento e, ora, per Capri.

Dayane Mello ha condiviso, per la prima volta, degli scatti che ritraggono lei e Andrea Turino insieme, più innamorati che mai.