Importante novità per i fan dello storico programma di dating di Canale 5. Uomini e Donne infatti è pronto a tornare, questa volta in prima serata, sempre e solo su Canale 5. Il palinsesto estivo della rete di Mediaset ha infatti sancito il ritorno in onda in prima serata di Maria De Filippi e del suo Uomini e Donne, per la gioia dei tanti appassionati, che potranno gustarsi il programma a partire da mercoledì 14 luglio 2021 intorno alle 21:20 circa.

Canale 5 schiera Maria De Filippi in prima serata

Che cos’è Canale 5 senza la sua regina indiscussa. Arriva una interessante novità per i telespettatori di Canale 5 in questa calda e lunga estate.

Andando a spulciare nel palinsesto della programmazione della rete ammiraglia del gruppo Mediaset balza subito all’occhio un gradito ritorno per i tantissimi fan della signora del canale.

È infatti ufficiale il ritorno in televisione su Canale5 di Uomini e Donne per mercoledì 14 luglio 2021, quando dopo la fine della scorsa stagione tornerà in prima serata proponendo un contenuto che i fan hanno già gustato tempo fa. Il programma ripropone infatti le puntate in replica di La scelta, la versione serale del format che mostrava le scelte dei tronisti in un castello da favola.

Cosa vedremo a Uomini e Donne

I telespettatori potranno vedere nuovamente le scelte che furono fatte dei tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez e della tronista Teresa Langella. Gi stessi fan ricorderanno come le scelte furono un evento tanto atteso di quella stagione e per l’occasione Maria De Filippi e la sua squadra organizzarono un evento indimenticabile. Le scelte infatti non si tennero come di consueto in studio ma bensì vennero effettuate in uno splendido castello alla presenza dei due opinionisti storici del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, e con la partecipazione straordinaria di Valeria Marini e Giulia De Lellis, senza dimenticare la presenza dei parenti e degli amici dei tronisti e dei corteggiatori.