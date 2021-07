Alba Parietti si è fatta molto notare negli ultimi mesi nelle vesti di “mamma chioccia”. Durante le puntate del Grande Fratello Vip, la conduttrice è spesso scesa in prima linea per difendere il figlio Francesco Oppini e la sua relazione con Cristina Tomasini. In queste ore, sul suo profilo Instagram è apparso un lungo messaggio dedicato alla coppia, che ha tutta l’aria di essere una risposta alle malelingue che a suo dire sarebbero invidiose della felicità altrui.

Alba Parietti e la dedica al figlio Francesco Oppini e Cristina Tomasini

Dopo aver festeggiato i suoi 60 anni con una sontuosa festa insieme ad amici e parenti, Alba Parietti si sta godendo la sua vacanza a Ibiza.

La showgirl si è presa qualche giorno per sé, per rilassarsi e vivere al meglio i primi giorni d’estate. Anche in vacanza però, Alba non smette di pensare ai suoi cari e in particolar modo al figlio Francesco Oppini e alla sua fidanzata Cristina Tomasini. Alla coppia ha dedicato il suo ultimo post su Instagram: una fotografia che li ritrae sorridenti in eleganti abiti da sera, probabilmente scattata durante la festa del suo compleanno. Ad accompagnare lo scatto, la Parietti ha aggiunto una dedica molto sentita.

“Ci sono delle persone che godono solo nel vedere le disgrazie altrui altre, che gioiscono e si nutrono della positività e nel far star bene gli altri” ha iniziato non rendendo però noto se la sua riflessione fosse diretta a qualcuno in particolare .

“Io sono felicissima se vedo gli altri felici, accetto le persone per quello che sono , ne prendo la bellezza , non cerco di cambiarle” ha aggiunto riferendosi molto probabilmente proprio alla gioia di Francesco Oppini e Cristina Tomasini.

Alba Parietti e la riflessione sulla vita: “A ogni istante un immenso valore”

Continuando poi con il suo lungo messaggio, Alba Parietti ha ammesso che ora che ha compiuto 60 anni è giunta a una riflessione molto importante in merito all’”unica strada per vivere felice”.

“L’unico modo per sentirsi realizzato è dare a ogni istante un immenso valore” ha scritto sicura la showgirl, spiegando di apprezzare “chiunque mi regali una risata, un sorriso, una carezza momento di felicità”. “L’invidia la stupidità, la volgarità, il giudizio gratuito non fanno parte di me” ha poi aggiunto, ammettendo di non credere di aver mai recato dolore a nessuno nel corso della sua vita.

“Con generosità, circondandomi di persone che mi hanno regalato amicizia, che mi rispettano mi stimano, che sanno chi sono e mi vogliono bene” ha ancora continuato, pensando ai suoi affetti.

Alba Parietti polemica contro gli “odiatori seriali”

Quello che sembrava un semplice post dedicato alla coppia formata da suo figlio e dalla sua fidanzata si è infine rivelato essere un messaggio diretto a chiunque non sappia accogliere favorevolmente la gioia altrui. “I famosi odiatori seriali, non sono altro che le scorie di una società malata piena di frustrazione e infelicità” ha infatti dichiarato Alba Parietti lasciando intravedere la sua insofferenza.

“Dare peso a commenti idioti o cattiverie gratuite, non solo è tempo perso, ma è dare soddisfazione, fare esistere l’inutilità” ha ancora aggiunto, suggerendo il comportamento migliore da adottare.

“Quando io vedo Francesco e Cristina, vedo la loro felicità, la loro bellezza e di questo mi nutro. Così come nella felicità di tutti quelli che amo” ha poi spiegato, ritornando ai protagonisti dello scatto e al loro amore. “Mai dare soddisfazione agli st****i” ha concluso sicura, continuando a non far luce sui reali destinatari del suo messaggio.