Come ogni estate, il reality di Canale 5 Temptation Island alimenta la curiosità dei fan che di settimana in settimana seguono le vicende delle coppie protagoniste. Dopo la prima uscita di Tommaso e Valentina, a causa del tradimento di lui, una nuova coppia sembrerebbe poter essere pronta a fare i bagagli e lasciare la Sardegna. Questa volta potrebbero essere Claudia e Ste e salutare i compagni d’avventura prima della fine del programma.

Anticipazioni Temptation Island: una coppia verso la squalifica

La seconda puntata di Temptation Island ha mostrato l’addio definitivo al reality per due concorrenti entrati in coppia e usciti da single.

Tommaso e Valentina nulli non hanno superato la prova della distanza all’interno del reality e lui ha ceduto al fascino di una delle ragazze che convivono con gli uomini nella loro villa. Messo da parte il costante pensiero di gelosia nei confronti della sua fidanzata, Tommaso si è infatti lasciato andare a un bacio con la tentatrice Giulia e Valentina ha reagito lasciandolo.

Nella prossima puntata una seconda coppia potrebbe “scoppiare”. In queste ore, Leggo.it ha infatti diffuso un’indiscrezione in merito a Claudia e Ste, entrati a Temptation Island dopo 4 anni e mezzo di fidanzamento.

Secondo la fonte, lui avrebbe infranto le regole del reality, cercando di raggiungere la fidanzata nel villaggio delle ragazze. Se così fosse, pare che la coppia potrebbe trovarsi a rischiare addirittura la squalifica.

Anticipazioni Temptation Island, l’indiscrezione: Ste corre da Claudia

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, nella terza puntata che andrà in onda lunedì 12 luglio su Canale 5 potremmo assistere a una scena che in realtà ha dei precedenti nella storia di Temptation Island. Sembra infatti che Stefano, noto nel programma come Ste si ritroverà a vedere delle immagini della sua fidanzata, reagendo con un pianto.

Dopo il crollo, il ragazzo potrebbe non reggere allo sconforto, dirigendosi di corsa verso il villaggio delle ragazze, per raggiungere la sua Claudia. Attualmente si tratta solo di rumor, ma è noto che i concorrenti non possono vedere i rispettivi fidanzati e se ciò avvenisse Ste e Claudia potrebbero davvero dover concludere la loro esperienza nel reality.

Nel 2019, l’attore di Gomorra Ciro Petrone si era reso protagonista proprio della scena di cui si sta parlando in queste ore. Lui era infatti davvero fuggito controlli di tecnici e addetti alla sicurezza, per raggiungere la sua fidanzata Federica.

Ai tempi, il gesto dell’innamorato era costato la squalifica a entrambi e solo lunedì potremmo scoprire se la storia si ripeterà anche per questa edizione.

Temptation Island: chi sono Ste e Claudia

Stefano Socionovo e Claudia Venturini hanno rispettivamente 30 e 26 anni e sono fidanzati da 4 anni e mezzo. Dopo un periodo di convivenza avevano deciso di sposarsi, ma l’arrivo della pandemia aveva impedito loro di portare a termine i preparativi per le nozze. La proposta era stata avanzata, apparentemente non senza difficoltà da parte di Stefano, nell’ormai lontano 30 settembre 2018.

Il matrimonio sarebbe dovuto avvenire nel 2020, ma l’arrivo del Coronavirus aveva impedito la realizzazione dell’evento. A quanto pare però, i ritardi avevano causato forti malumori in entrambi, al punto da porre in crisi l’equilibrio di coppia.

“Lui è diverso, non è più presente come prima, la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure” aveva rivelato Claudia, che aveva scelto di iscriversi con il fidanzato a Temptation Island. Stefano, detto Ste all’interno del reality a causa dell’omonimia con un altro concorrente, aveva ammesso invece di non avere dubbi sui suoi sentimenti.

“Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo” aveva ammesso dispiaciuto.

