Venerdì 9 luglio 2021 ritorna l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con il programma di successo presentato da Carlo Conti. Questa volta però lo show andrà in replica riproponendo la prima puntata della prima edizione del fortunato format. Top Dieci accompagnerà i telespettatori di Rai1 in questa calda estate con la riproposizione delle quattro puntate della prima edizione, che vedrà come sempre i personaggi Vip divisi in due squadre a sfidarsi con le classifiche che vedono al centro temi sul costume e la società italiana e non solo. Chi saranno gli ultimi ospiti della puntata e cosa vedremo questa sera.

Carlo Conti torna con le sue classifiche: cosa vedremo nella puntata in replica di oggi

A partire dalla prima serata di oggi venerdì 9 luglio 2021 torna su Rai1 in replica Top Dieci, lo show di Carlo Conti che accompagnerà con le 4 puntate della prima edizione l’estate dei telespettatori della televisione pubblica. Saranno dunque riproposte le puntate che lo scorso anno hanno sancito il punto di ripartenza delle prime serate della Rai, subito dopo il momento più buio degli ultimi anni dovuto al lockdown per la pandemia di Covid-19.

Gli ospiti di Top Dieci

Vedremo dunque la puntata andata in onda il 14 giugno del 2020 quando si sono sfidate le due squadre de I principi abusivi contro quella de I Don Matteo.

Alle prese con le classifiche del programma infatti ci sono stati da una parte Serena Autieri, Christian De Sica e Alessandro Siani, accomunati tutti dall’aver partecipato al cast della pellicola dallo stesso titolo di Siani, mentre dall’altra ci sono stati Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna, volti noti della serie di successo di Rai1 con Terence Hill.

A far compagnia a Carlo Conti ed ai concorrenti Vip della puntata ci sono anche stati degli ospiti di prestigio come Massimo Ranieri per il mondo della musica ed il Commissario Tecnico Roberto Mancini per il mondo dello sport.