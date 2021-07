Silvio Berlusconi ha avuto 5 figli da due matrimoni differenti e la loro storia è finita spesso sotto i riflettori, da chi è stato amministratore delegato del Milan a chi ha assunto il ruolo di vicepresidente in Mediaset. Chi sono e che lavoro fanno Pier Silvio, Marina, Barbara, Luigi e Eleonora Berlusconi, figli del leader di Forza Italia.

Silvio Berlusconi, i figli nati dai due matrimoni

I figli di Silvio Berlusconi sono stati spesso sotto i riflettori mediatici e sono nati da due matrimoni differenti. L’ex premier, infatti, ha sposato nel 1965 Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e nel 1990 l’attrice Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Bartolini).

Dalla prima unione sono nati Maria Elvira (nota Marina) e Pier Silvio Berlusconi, mentre dalla seconda Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi.

Silvio Berlusconi, i figli avuti da Carla Elvira Lucia Dall’Oglio

Dei figli cresciuti con la prima moglie Carla Elvira Lucia, Pier Silvio Berlusconi è sicuramente il volto più conosciuto. Il secondogenito è attualmente vicepresidente di Mediaset e negli anni ha fatto molto parlare di se per via della sua vita privata. Dopo aver avuto nel 1990 la prima figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, con la modella Emanuela Mussida, Pier Silvio si è poi legato alla conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin (conosciuta nel 2002) con cui ha avuto i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Maria Elvira Berlusconi, nota con il nome Marina, è la primogenita di Silvio Berlusconi. Nata tre anni prima del fratello Pier Silvio, nel 2003 è entrata alla guida della casa editrice Mondadori, dopo essere stata dal 1996 vicepresidente di Fininvest e presidente della holding nel 2005. Affermata dirigente d’azienda, è stata inserita tra le donne più influenti della comunità economica internazionale dalla rivista statunitense Fortune e nel 2008 ha occupato la nona posizione nella classifica delle ereditiere più ricche del mondo stilata da Forbes, rivista che nel 2010 l’ha indicata al 48esimo posto nella lista delle donne più potenti del mondo.

Silvio Berlusconi, i figli nati dall’unione con Veronica Lario

Barbara Berlusconi è la prima figlia nata dalla relazione con Veronica Lario. È nata il 30 luglio 1984 ad Arlesheim, in Svizzera, e rispetto alla sorella Eleonora e al fratello Luigi è la figlia che ha ricevuto una maggiore attenzione mediatica. Dopo essersi laureata in Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive del Milan.

In seguito alla cessione del club avvenuta nel 2017, è rimasta nell’ambiente calcistico come presidente della Onlus Fondazione Milan.

La vita privata di Barbara Berlusconi è sempre stata sotto i riflettori. È celebre infatti la relazione durata tre anni con il calciatore brasiliano Alexandre Pato nel periodo del suo operato presso il club calcistico. Barbara ha 4 figli, Alessandro ed Edoardo nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza e Leone e Francesco Amos avuti dall’attuale compagno Lorenzo Guerrieri.

Nel maggio scorso è emersa la notizia della sua quinta gravidanza.

Eleonora Berlusconi (classe 1986) è la quarta figlia di Silvio Berlusconi secondogenita della sua unione con Veronica Lario. Nel corso di questi anni sembra essersi tenuta lontana dai riflettori, tutelando la propria privacy. Di lei si sa che si è trasferita per diversi anni a New York per seguire un corso di Business management presso la St. John University, cosa che le ha permesso di lavorare per emittenti tv negli USA. Dopo la parentesi statunitense ha fatto poi ritorno a Milano per occupare un ruolo nell’azienda di famiglia.

Eleonora oggi vive tra Milano e Londra, ed è madre di 3 figli, Riccardo, Flora e Artemisia, avuti dal modello britannico (e attuale compagno) Guy Binns.

Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi farà conoscere al padre il tredicesimo nipote

Luigi Berlusconi è il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Nato nel 1988, ha condiviso con le sorelle Barbara ed Eleonora il ruolo di consigliere delegato della Holding Quattordicesima e quello di titolare della società B.e.I. Immobiliare. Tutto ciò dopo aver conseguito la laurea in Economia e Finanza alla Bocconi di Milano ed aver approfondito gli studi presso la JP Morgan di Londra. Luigi Berlusconi, che nell’ottobre scorso si è sposato con Federica Fumagalli, conosciuta ai tempi dell’università, ha recentemente fatto sapere che diventerà padre per la prima volta, regalando a Silvio Berlusconi il suo tredicesimo nipote.