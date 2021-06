Luigi Berlusconi, quinto e ultimo figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, sta per diventare padre per la prima volta. La moglie, Federica Fumagalli, è all’ottavo mese di gravidanza e manca quindi circa un mese alla nascita. Dopo essersi scambiati le fedi il 7 ottobre 2020, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si preparano a diventare presto genitori.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, l’incontro

Il più giovane dei figli dell’ex premier, Luigi Berlusconi, incontra la moglie Federica Fumagalli durante l’università. I due hanno frequentato entrambi l’Università Bocconi di Milano. Si sono conosciuti ad una festa proprio in quel periodo e da allora, la coppia non si è più lasciata.

Nonostante gli anni passati insieme, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli non sono mai finiti sotto i riflettori e non si sa molto di loro come coppia. Il giovane figlio dell’ex presidente dell’AC Milan non è neanche presente sui social. Oggi lui, 32 anni, è finanziere e si occupa del patrimonio di famiglia e lei, 31 anni, lavora con MB Projects.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, un matrimonio all’insegna della privacy

Dopo 10 anni di frequentazione, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati il 7 ottobre 2020.

Complici le restrizioni dovute al Covid-19, la cerimonia è stata per pochi intimi e lontana da occhi indiscreti. Il matrimonio i due si è svolto nella cappella dell’oratorio san Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio. I festeggiamenti sono proseguiti, poi, in Brianza, per pochi familiari e amici.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli presto genitori

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli diventeranno molto presto genitori. Qualche mese fa è trapelata l’indiscrezione della gravidanza di Federica Fumagalli che avrebbe reso l’ex premier Silvio Berlusconi nonno per la 13esima volta.

Recentemente, sono stati avvistati in Sardegna. Si tratta, probabilmente, degli ultimi momenti di relax prima dell’arrivo del nascituro che, come riportato dal settimanale Chi, dovrebbe essere un maschietto.