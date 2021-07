Come è stato ampiamente confermato, Anna Tatangelo condurrà un nuovo programma su Canale 5 che andrà in onda la domenica pomeriggio al posto della di Barbara d’Urso. Il nuovo show si intitolerà Scene da un matrimonio e la cantante ne parla per la prima volta ai microfoni del Giornale, ma senza lasciar trapelare troppe indiscrezioni.

Anna Tatangelo rimpiazza Domenica Live

Dopo essere stata scelta da Pier Silvio Berlusconi alla guida della domenica pomeriggio di Canale 5, Anna Tatangelo parla del nuovo show Scene da un matrimonio in occasione di un’intervista sul Giornale: ”Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla.

Non posso dire nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno”. Sembra, dunque, che il programma non abbia una data ben precisa e che sia ancora tutto in fase di sviluppo ma la cantante svela:”Comunque racconterò molto anche me stessa“.

Per la cantante, questo non sarà l’unico progetto lavorativo. Infatti, la Tatangelo continuerà anche a ricoprire la veste di giurata in All Together Now ,dopo aver registrato un notevole successo di ascolti.

Un programma che incontra la sua passione più grande, la musica.

Silvia Toffanin raddoppia i suoi appuntamenti

Oltre ad Anna Tatangelo, il palinsesto di Mediaset sarà accompagnato da Silvia Toffanin che oltre al sabato come di consueto andrà in onda anche la domenica intrattenendo con le sue rinomate interviste. A Barbara d’Urso, viene quindi tolta la conduzione di Domenica Live e di Live-Non è la D’Urso.

Su questa rivoluzione Mediaset, però, la conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha rilasciato nessun commento significativo. In compenso la d’Urso sembra non essersi persa d’animo e ha deciso di celebrare le nozze di una coppia di amici.