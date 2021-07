Festa di compleanno con una “brutta” sorpresa per Christian Vieri, costretto a scappare a gambe levate, davanti ai presenti, durante la cena per i suoi 48 anni. L’ex bomber è stato colto alla sprovvista mentre si divertiva in compagnia di Costanza Caracciolo e alcuni amici a Formentera, e non ci ha pensato un secondo: via di corsa, lontano dall’intruso che gli ha fatto prendere un bello spavento.

Christian Vieri: per il compleanno una “brutta” sorpresa

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, Christian Vieri ha festeggiato i suoi 48 anni con famiglia e amici a Formentera. La festa durante la vacanza dell’ex bomber è stata incorniciata da un sipario inaspettato per l’ex calciatore, costretto alla fuga davanti ai presenti.

A scatenare la reazione di Bobo Vieri è stato uno scherzo architettato con la complicità della sua amata Costanza Caracciolo, regista l’amica Simona Salvemini. Le immagini, impresse in alcune Instagram Stories, hanno reso l’idea dello spavento vissuto dal festeggiato tra le risate della comitiva. Nel suo piatto è stata nascosta una blatta finta, un’intrusa che ha permesso al gruppo di ottenere l’effetto desiderato cogliendo alla sprovvista il diretto interessato.

Il video ha fatto il giro del web, stuzzicando il divertimento dei fan della coppia.

Vieri non ci ha pensato un attimo: abbandonate posate e postazione, è fuggito a gambe levate per mettersi al riparo dall’insetto… di plastica.

Christian Vieri: la dedica di Costanza Caracciolo per il compleanno

In occasione del suo compleanno, però, Christian Vieri non ha incassato solo un bello spavento. Ad addolcire il clima dopo il perfido scherzo ci ha pensato la dedica speciale della dolce metà, Costanza Caracciolo, che su Instagram gli ha rivolto un romantico messaggio: “Tanti cari Auguri di buon compleanno, ad un padre e marito speciale… GRAZIE per tutto quello che fai per noi ogni giorno, ti amiamo tantissimo….

Auguroni amore mio…“.