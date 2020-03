Christian Vieri e Costanza Caracciolo aspettano una seconda bambina. Dopo la nascita della primogenita Stella nel 2018, la coppia è nuovamente in dolce attesa ed il bomber sembra essere un padre davvero entusiasta.

La nascita della piccola Stella e l’annuncio del nuovo arrivo

Christian Vieri ha rappresentato in Italia un’icona del calcio e i supertifosi lo portano nel cuore e ne riconoscono le doti da anni. Dopo una militanza in 13 differenti team sportivi, il calciatore è stato ritenuto uno dei migliori centravanti della storia calcistica italiana. Noto sicuramente per il suo talento sportivo, Bobo è stato anche per anni davanti ai riflettori per questioni di gossip.

Considerato un Don Giovanni sempre pronto a divertirsi, un eterno giovane, oggi il bomber ha finalmente messo la testa a posto. Nel 2018 nella vita di Christian è entrata la piccola Stella, sua primogenita, nata dall’amore con la ex velina Costanza Caracciolo, con la quale Vieri si è sposato nel 2019. L’arrivo di Stella sembra aver cambiato completamente papà Bobo che dedica le sue giornate alla piccola e si comporta da padre modello.

Lo scorso dicembre Costanza Caracciolo, ospite a Verissimo, ha dichiarato di aspettare una secondogenita ed ha raccontato della felicità provata da lei e Vieri nell’apprendere la notizia. La ex velina ha anche descritto il marito come un padre meraviglioso.

Da latin lover a papà modello: “Non vediamo l’ora di diventare genitori”

Da festaiolo e conquistatore il buon Bobo si è trasformato completamente e tra poco oltre a Stella un altro membro si aggiungerà alla famiglia creata insieme a Costanza. Vieri sembra essere davvero felice della seconda gravidanza di sua moglie ed alcune fonti riportano queste sue affermazioni: “Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita”.

E ancora “Dopo Stella la mia vita non è cambiata molto, anche perché già prima non uscivo tutte le sere, né facevo tutto quello che volevo. Anzi, di solito mi alzo presto la mattina. Ora che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella“. Un cambiamento notevole nella vita del calciatore, che ha evidentemente portato gioia nel nucleo familiare e cambiato le abitudini di Christian. La coppia attende l’imminente arrivo della seconda bimba, che sicuramente cambierà ulteriormente in meglio le loro vite.