Dopo il successo a Londra con la nazionale di calcio, Marco Verratti continua a far parlare di sé dalle capitali europee. In queste ore, a Parigi si sta tenendo la cerimonia della sue nozze. Il calciatore sposa la fidanzata Jessica Aïdi e le prime immagini del loro matrimonio mostrano la coppia felice ed elegante nel suo giorno più importante.

Marco Verratti sposa Jessica Aïdi: il luogo delle nozze

In queste ore a Parigi sono iniziati i festeggiamenti per Marco Verratti e la fidanzata Jessica Aïdi. La coppia è convolata a nozze pochi minuti fa, nel municipio di Neuilly, a nord della capitale. L’Estate in diretta ha raggiunto il luogo della cerimonia, incontrando il centrocampista azzurro e la modella francese subito dopo aver pronunciato il fatidico “sì”.

Marco Verratti e Jessica Aïdi: amici, famiglia e due grandi assenti

Marco Verratti e Jessica Aïdi hanno dovuto selezionare pochi invitati per il momento della cerimonia in municipio. Nelle ultime ore si era molto parlato della possibilità che Ciro Immobile e Lorenzo Insigne raggiungessero l’amico e compagno di nazionale, ma dalle prime immagini emerge l’assenza di entrambi i campioni della nazionale. Con loro c’era in totale non più di una 30entina di persone, molto probabilmente amici e familiari intimi della coppia.

Immancabili anche i figli di Verratti, Tommaso e Andrea, che hanno incontrato il papà dopo il periodo di impegni con la nazionale. Uno dei due ha accompagnato il papà e la nuova moglie nell’uscita dal municipio, dando mano a entrambi.

Marco Verratti esce dal municipio con il figlio e la moglie Jessica Aïdi

Marco Verratti e Jessica Aïdi sposi: completo per lui, tailleur per lei

Come in ogni matrimonio che si rispetti, l’interesse del pubblico è andato sugli outfit scelti dai due sposi per le loro nozze. Marco Verratti è apparso con addosso un completo nero, con camicia bianca e papillon nero.

Jessica Aïdi ha scelto di non indossare il tradizionale abito da sposa, preferendo invece un tailleur bianco in pizzo, che calza a pennello il suo fisico da modella. Al collo della sposa c’era inoltre un doppio collier di pietre luminose, perfettamente abbinato con due orecchini punto luce. La Aïdi ha scelto di domare la sua folta e riccissima chioma in uno chignon alto.

Marco Verratti e Jessica Aïdi fuori dal municipio dopo il “sì”

L’emozione di Marco Verratti e Jessica Aïdi: le prime dichiarazioni

Usciti dal municipio in cui si sono giurati amore eterno, Marco Verratti e Jessica Aïdi sono stati raggiunti dall’inviato di Estate in diretta, che ha domandato a entrambi di condividere le loro sensazioni.

La modella francese è apparsa felice e ha provato a rispondere alle domande in italiano. Jessica ha così rivelato che lei e Marco si sono conosciuti in un ristorante parigino e ha ringraziato per gli auguri.

Verratti ha invece rivelato di sentirsi molto emozionato e di aver vissuto con l’europeo delle sensazioni “imparagonabili”. Il calciatore ha preferito non sbilanciarsi sull’evento che più lo ha reso felice, scegliendo di distinguere la carriera calcistica dalla vita privata.