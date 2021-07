La puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 12 luglio si è conclusa con l’uscita di una coppia. Ste e Claudia si sono ritrovati di fronte al falò dopo le prime settimane trascorse separati e hanno deciso di tornare a casa, insieme. Dopo aver riflettuto su ciò che è successo nel corso del reality, i due promessi sposi hanno salutato Filippo Bisciglia e mano nella mano hanno lasciato i rispettivi villaggi. Emozionati, hanno parlato dell’esperienza nel villaggio e della nuova vita che li aspetta fuori dalla trasmissione.

Temptation Island: Ste e Claudia tornano a casa insieme

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, il pubblico ha assistito all’uscita della coppia formata da Ste e Claudia.

I due si sono incontrati per un falò di confronto e hanno parlato molto di quanto accaduto nelle ultime settimane. “Voglio vedere anche da parte tua la complicità” ha chiesto Claudia a Ste. “Decido di tornare a casa con mia moglie” ha affermato infine lui, annunciando la sua intenzione di lasciare il programma con la fidanzata. Mano nelle mano, la coppia si è poi allontanata dal falò di confronto, rilasciando le prime dichiarazioni dopo la riappacificazione.

Temptation Island: Claudia sulla storia con Ste dopo il falò

Claudia ha parlato ai microfoni di Temptation Island con gli occhi ancora lucidi per la commozione.

“Adesso mi sento più tranquilla– ha ammesso- ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo”. La ragazza ha poi dato voce ai suoi pensieri per il futuro al fianco di ste. “Spero che le cose vadano per il verso giusto e che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima” ha spiegato trattenendo le lacrime.

Temptation Island, Ste ammette a Claudia: “Mi sei mancata”

Anche Ste ha voluto parlare di quanto vissuto nelle ultime settimane, spiegando come si è sentito nel periodo trascorso lontano dalla sua fidanzata.

“Mi sei mancata proprio ogni giorno, ogni notte” ha ammesso emozionato. “Vedere che mi dicevi quelle frasi che io non ti mancavo mi faceva impazzire, perché io non riuscivo proprio a non sentire la tua assenza, ogni giorno e in ogni circostanza” ha ancora rivelato, ripensando ai momenti più difficili.

Ste e Claudia sul percorso a Temptation Island

Claudia ha ripensato alla sua esperienza all’interno di Temptation Island, ritenendosi soddisfatta del suo percorso. “Mi sono messa molto in discussione, quasi ogni giorno, ho ritrovato la parte spensierata che era tantissimo che non me la sentivo più dentro e avevo bisogno” ha spiegato.

“Esco con ancora più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che devo cercare di venire incontro a lei, ma anche di avere dall’altra parte la fermezza di venirci incontro” ha commentato Ste, prima di bacarla.

