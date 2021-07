Scoppia la bufera su Diana Del Bufalo. L’attrice e conduttrice ha infatti detto una frase apparentemente innocua sul catcalling che tuttavia, specie nel periodo in cui il tema è largamente dibattuto, ha fatto insorgere la rete. Nei suoi confronti si contano molti commenti indignati e non è l’unica polemica recente che coinvolge Diana Del Bufalo.

Diana Del Bufalo lusingata dal catcalling, ma accusa: “Siete falsi”

Il contesto che ha dato adito alla polemica è una storia Instagram di Diana Del Bufalo. Il volto di Amici di Maria De Filippi e poi conduttrice di Colorado, si è infatti mostrata struccata in macchina e ha voluto raccontare ai fan cosa le fosse appena successo.

In video, ha detto: “Guidavo, ero dentro una macchina. Due uomini, a distanza di 5 minuti, prima uno poi l’altro: ‘aho ah bella! ah bona!’“.

Sulla carta, si parla quindi di catcalling, tema caldo rilanciato qualche tempo fa dalla denuncia pubblica di Aurora Ramazzotti. Tuttavia, Diana Del Bufalo ha sorpreso i fan e molti altri, perché il suo problema non era con le frasi in sè. “Ma in questo stato? – ha infatti detto – Sarà che sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, però siete falsi. Siete falsi“. Nel dirlo, si indica più volte la faccia struccata.

Polemica per Diana Del Bufalo e il catcalling: “Mai visto una persona più stupida“

La storia Instagram non è passata inosservata e in queste ore su Twitter il nome di Diana Del Bufalo appare nei post di molti utenti. Quasi mai in maniera positiva. “Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il catcalling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza. Noi tutte invece che dopo averlo subito ci sentiamo umiliate e terrorizzate tanto da cambiare strada abbiamo vissuto sicuramene un’allucinazione collettiva” si legge in un tweet. C’è anche chi ci va molto più pesante: “Mai visto una persona più stupida di Diana Del Bufalo, ha basato la sua carriera su questo personaggio da finta rinco***onita ma lo è realmente“.

E ancora: “

“sarò una delle pochissime donne a cui piace il cat calling” cara diana del bufalo questa frase spiegala alla me tredicenne che non poteva camminare per strada senza sentirsi fischiata come un cane da uomini che potevano essere suo nonno pic.twitter.com/c2Bq5Thwwm — feds (@brookesbellarke) July 16, 2021

Pochi ma presenti anche commenti a favore dell’attrice: “Se solo la seguiste capireste che era palesemente ironico“. Battuta o meno, c’è chi si preoccupa dall’aspetto “pedagogico” della stessa: “É seguita da milioni di persone e finché le donne saranno le prime a pensarla così non saremo mai in grado di risolvere il problema“.

Dalla cena con la madre al Dpcm: ennesima polemica contro Diana Del Bufalo

Certe personalità dello spettacolo sembrano calamite per polemiche e indignazione.

Una di queste è appunto Diana Del Bufalo, per la terza volta bersaglio di commenti e indignazione, sempre su temi divisivi e attuali. L’anno scorso aveva pubblicato una dura risposta a chi le contestava una cena con la madre in periodo di restrizioni. A marzo 2021, invece, la stessa si è scagliata contro il Dpcm in vigore e aveva dichiarato che l’avrebbe violato, attirandosi così centinaia di critiche.

