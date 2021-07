Estate vip rovente per tanti volti noti dello spettacolo, tra cui non manca Alessia Marcuzzi. La conduttrice, fresca di addio a Le Iene (e a Mediaset) si mette a nudo e rivela: “Sì, sono in mutande“. Le sue parole e la foto su Instagram non passano inosservate, e scatta la valanga di commenti social da parte di colleghi e fan. Spunta anche “l’accusa” di aver copiato un’altra star dei social, l’ex velina Elisabetta Canalis.

Alessia Marcuzzi senza filtri su Instagram: “Sì, sono in mutande“

Vacanza bollente in Sicilia per Alessia Marcuzzi, che spiazza tutti con uno scatto Instagram senza filtri in cui si mostra in topless nella splendida location di Punta Cirica.

La conduttrice lancia un messaggio che scatena i fan con una valanga di complimenti: “Sì, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘Spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa’. Non dirmelo due volte“.

Pioggia di like e consensi per l’ex volto de Le Iene, che si gode il relax in famiglia nella cornice di una splendida spiaggia siciliana. Ma nel fuoco dell’attenzione, oltre alla foto mozzafiato, finisce anche un dettaglio che innesca la polemica tra i follower. E riguarda Elisabetta Canalis…

Post di Alessia Marcuzzi su Instagram

Alessia Marcuzzi “copia” Elisabetta Canalis?

Scoppia la polemica

Nelle stesse ore in cui Alessia Marcuzzi conquista il web con la sua immagine da capogiro, immortalata dal marito Paolo Calabresi Marconi nel cuore della Sicilia, tra le righe del consenso social si innesta anche una polemica. Alcuni utenti, infatti, non hanno fatto a meno di notare un particolare nella foto della conduttrice: stessa posa e stessa scelta senza veli di Elisabetta Canalis.

L’ex velina l’avrebbe preceduta scegliendo di farsi fotografare nella stessa posizione – sebbene in una location differente – e in topless.

In tanti, via Instagram, accusano la conduttrice di aver copiato l’ex stella di Striscia la Notizia. Un sospetto a cui la diretta interessata non ha replicato. “Hai copiato la posa della Canalis“, scrive un follower alla Marcuzzi, e ancora: “Fate a gara a chi si mostra di più, si può essere anche più belle ed eleganti vestite“, “Perché l’ha fatta la Canalis devi copiarla? Ps Non ci riesci, è la n. 1 lei“.