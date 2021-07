A una settimana dalla nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano a condividere con i fan i loro primi giorni da genitori. Mentre per la showgirl si tratta della seconda esperienza da neo-mamma, per il compagno la bimba è la prima figlia e lui sembra non riuscire a contenere la gioia per il suo arrivo. In queste ore, la Rodriguez ha condiviso un dolce scatto da cui emerge tutta la tensione provata dal suo fidanzato a pochi istanti dal parto.

Antonino Spinalbese è diventato papà: la gioia del fidanzato di Belen Rodriguez

Da quando hanno annunciato la nascita della loro bambina, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano a condividere sui loro profili Instagram le immagini della piccola Luna Marì.

Qualche giorno fa, il compagno della showgirl è apparso in alcuni scatti in cui posa da solo di fronte a uno specchio, ma anche in questo caso, il messaggio scelto per accompagnare l’immagine era rivolto alla nascita della figlia.

Spinalbese ha infatti pubblicato due fotografie molto simili fra loro, scattate all’interno di quello che quasi sicuramente era il bagno dell’ospedale in cui è nata la bambina. Nel primo scatto mostra un volto serio, quasi imbronciato, mentre nel secondo esprime tutta la sua gioia, con un sorriso smagliante.

“Prima/Dopo essere diventato padre” ha commentato Antonino, rendendo così evidente quale sia stato l’effetto dell’arrivo di Luna nella sua vita, resa più felice dalla sua nascita.

Antonino Spinalbese prima della nascita di Luna Marì

Fonte: Instagram

Antonino Spinalbese felice dopo la nascita di Luna Marì

Fonte: Instagram

Antonino Spinalbese prima del parto: Belen pubblica l’immagine inedita

Poche ore fa, anche Belen ha voluto ricordare lo sguardo teso e serio del compagno a pochi istanti dal parto. La showgirl ha infatti condiviso con i suoi follower di Instagram una fotografia scattata direttamente dal letto della sua stanza all’ospedale di Padova dove ha partorito.

Nell’immagine si vede Antonino, ai piedi del letto, con le braccia appoggiate sulla pediera e lo sguardo perso nel vuoto, forse diretto aldilà del vetro della finestra.

“Lo sguardo dell’ansia di un uomo prima del parto!……..” ha commentato la Rodriguez, taggando poi il compagno che in queste ore ha trascorso molto tempo insieme alla bambina.

Antonino Spinalbese teso prima del parto di Belen Rodriguez

Fonte: Instagram

Antonino Spinalbese e la prima ninna nanna per Luna Marì

Sul profilo Instagram di Antonino Spinalbese sono recentemente apparse numerosi stories e post che lo ritraggono in una stanza d’hotel, situata a quanto pare a Roma.

Il compagno di Belen ha trascorso qui alcune ore in compagnia di Luna Marì, mentre la conduttrice era occupata nei primi impegni lavorativi successivi alla nascita della bimba. Fra le immagini pubblicate da Spinalbese c’è anche un breve filmato, registrato da lui stesso mentre coccola la figlia. In sottofondo si sente il brano di Fabio Concato “Fiore di maggio”, che risuona dolcemente nella stanza. Forse il neo-papà ha scelto proprio questa melodia come ninna nanna nella speranza di far addormentare la piccola, che appare però sveglia e con gli occhi ben spalancati mentre lui la coccola.

Antonino Spinalbese coccola la piccola Luna Marì

Fonte: Instagram

Sempre fra le sue stories, Antonino ha poi condiviso una fotografia che lo mostra sorridente, con in braccio la bambina avuta con Belen avvolta in una copertina, questa volta intenta a dormire beatamente.